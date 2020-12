Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una zuppa poco conosciuta e molto antica. La Boston Clam Chowder sorprende per il suo gusto unico, al contempo sapido e delicato. La cremosità invece la rende una calda pietanza confortante. Ha riscaldato e rassicurato i coloni britannici e francesi tra 1800 e 1900. In seguito è diventata popolarissima negli Stati Uniti. Nello specifico è il New England a dargli i natali.

Una caratteristica che rende questa zuppa ancor più speciale è il fatto di essere servita all’interno di una pagnotta di pane. Nel servirla a tavola l’effetto sorpresa è assicurato.

Ecco quindi da Boston l’imperdibile zuppa di vongole più antica e saporita del mondo.

Vongole veraci

Ingredienti:

2,5 kg di vongole veraci;

600g di patate;

1 cipolla;

150g di bacon affumicato o pancetta;

400ml di latte;

100ml di panna;

1 cucchiaio di farina 00;

prezzemolo tritato fresco;

pepe, noce moscata, peperoncino;

4 rosette di pane.

Procedimento

Per prima cosa tagliare il bacon o la pancetta a strisce di 1cm circa. Rosolarlo in padella fino a che non risulta dorato. Preparare le vongole mettendole in un’ampia casseruola preriscaldata. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere per 6-8 minuti a fiamma viva.

Successivamente sgusciare solo le vongole che si sono aperte autonomamente. Filtrare il liquido di cottura che si sarà formato nella casseruola. Metterlo da parte.

Affettare la cipolla, pelare e tagliare le patate a dadini. In un’altra casseruola versare un cucchiaio di olio e aggiungere i due ingredienti. Lasciare rosolare per qualche minuto continuando a mescolare. Unire il cucchiaio di farina e dopo due minuti aggiungere il latte e la panna. Aggiungere in fine il liquido filtrato delle vongole. Lasciare sobbollire per un quarto d’ora.

Salare e pepare e grattugiare un’abbondante manciata di noce moscata. Aggiungere in fine il bacon e le vongole. Cuocere per altri 6-7- minuti e spegnere il fuoco.

Preparare le pagnotte per contenere la zuppa tagliando la parte superiore. Svuotare le pagnotte dalla mollica. In questo modo si otterranno 4 contenitori per la zuppa. Adesso la zuppa è pronta per essere versata all’interno delle pagnotte. Servire la Boston Clam Chowder ben calda e con un pizzico di prezzemolo fresco. Ecco da Boston l’imperdibile zuppa di vongole più antica e saporita del mondo. Il successo a tavola è assicurato e tutti la ameranno.