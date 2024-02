In media i mercati americani sono saliti dal 1898 ad oggi dell’11% circa. Gli altri con correlazione del 76% a volte hanno fatto meglio, a volte peggio. Le Borse mondiali diversificate in base al PIL (questo non è valido per il singolo indice azionario!) con una distanza di 10 anni hanno mostrato quasi sempre un rendimento positivo. A 20 anni, si raggiunge una percentuale di probabilità del 100% per ottenerlo. Dal setup nero dello scorso 30 ottobre, i mercati americani e quelli internazionali sono saliti del 20%, molto al di sopra della media storica annuale.

Questo valore non deve indurre in errore facendo credere che sia in corso una bolla speculativa e che da ora si debba scendere per forza. Un rialzo così forte va attenzionato e valutato per quello che è: i mercati sono saliti del 20%. Non si deve aggiungere nè un se e nè un ma. Cosa si potrebbe fare allora? Null’altro che seguire la tendenza dei prezzi senza alcun preconcetto, senza alcuna paura, senza alcuna fretta. Come si seguono i movimenti dei mercati? Accodandosi e monitorando i supporti e le resistenze e se su questi livelli si formerà o meno uno swing di inversione. Ora andremo a fare il calcolo dei prezzi al rialzo e al ribasso dei mercati per le prossime settimane.

Stato attuale e punti di inversioni

La seduta di contrattazione del 19 febbraio dei listini azionari si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.143

Eurostoxx Future

4.777

Ftse Mib Future

31.777

S&P500

5.005,57.

A cosa sono importanti le chiusure giornaliere? Ci restituiscono il polso della tendenza in corso. Chiusure inferiori ai seguenti livelli, inizierebbero a far segnare minimi crescenti portando all’inizio di un’inversione ribassista:

Dax Future

16.847

Eurostoxx Future

4.671

Ftse Mib Future

31.050

S&P500

4.920.

Poi cosa faremo per rafforzare o meno questi segnali? Andremo a monitorare come si comporterà il Vix:

se sale avvalora un’inversione ribassista dei listini;

se scende una continuazione rialzista.

Abbiamo appena definito un quadro che ci permetterà di capire in qualsiasi momento dove si trovano i mercati e cosa potrebbero fare.

Calcolo dei prezzi al rialzo e al ribasso dei mercati per le prossime settimane

Ora andremo a guardare dove passano le trend line su base giornaliera al rialzo e dove al ribasso. Questi per il momento verranno considerati nostri livelli di resistenza e di supporto:

Dax Future

17.500/15.800

Eurostoxx Future

4.890/4.280

Ftse Mib Future

32.500/29.500

S&P500

5.250/4.550

