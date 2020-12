Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con dei cambiamenti che arrivano praticamente ogni giorno sulle televisioni e sui giornali degli italiani è facile non capire più cosa succeda.

Si può uscire a Natale oppure no? Da quando iniziano le restrizioni? Potrò andare a visitare dei parenti per Natale? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza tra questi temi, sempre tenendo ben presente che la situazione è ancora al vaglio della nostra classe politica. Ecco, quindi, le nuove regole per spostarsi a Natale spiegate in maniera semplice per tutti.

Cosa succede a partire dal 21 dicembre

Secondo quanto stabilito, in sede di discussione, nelle sale del potere italiano, le prime restrizioni dovrebbero iniziare proprio il 21 di dicembre. Tra il 21 di questo mese e il 23, infatti, sono permessi gli spostamenti, ma solamente all’interno della propria Regione.

In tal modo si vengono a riproporre le condizioni della cosiddetta zona gialla, con qualche piccolo limite in più. Al contrario, tra il 24 e il 6 di gennaio, assisteremo ad un sistema misto a seconda delle giornate nel calendario. Nei giorni festivi l’Italia diventerà zona rossa, mentre in quelli feriali ritornerà ad essere zona arancione. Ma cosa significa questo nello specifico?

I giorni in cui si può uscire e quelli in cui non si può

Nei giorni di festa l’Italia tornerà in zona rossa. Questi giorni vanno precisamente dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 di gennaio e dal 5 al 6 di gennaio. In questi giorni sarà proibito uscire di casa se non con autocertificazione.

Al contrario, si sarà liberi di girare, nel proprio Comune di residenza, nelle giornate “arancioni”. Esiste, inoltre, un’importante deroga a queste restrizioni. Nei giorni di festa, infatti, è permesso spostarsi verso una residenza privata di un parente o di un amico, purché si sia massimo due persone.

Detto questo, abbiamo spiegato le nuove regole per spostarsi a Natale spiegate in maniera semplice per tutti.