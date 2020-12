Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo periodo particolare, molte persone sono state collocate in smart working. A queste è oggi rivolto il nostro pensiero, nell’intento di fornire alcune idee regalo Natale per chi lavora da casa, comprese tra i 5 e i 50 euro. Cominciamo a considerare il budget che intendiamo destinare per l’acquisto di un regalo. Poi facciamo mente locale su quanto la persona, a cui è destinato il dono, ci ha raccontato riguardo la sua nuova postazione di lavoro domestica.

In caso contrario, se abbiamo avuto modo di andare a casa sua personalmente, immedesimiamoci per capire cosa potrebbe rendere quest’angolo più comodo e accogliente.

La scrivania di casa è sempre disordinata

Un organizer da scrivania è l’ideale. Ce ne sono in commercio di svariati tipi e modelli, con cassetti per carte oppure per le penne. Ve ne sono alcuni carini e di design per riporre il cellulare e l’orologio. Qualcun altro è utile per sistemare il Tablet o il monitor o semplicemente per tenere in ordine i cavi dei vari dispositivi. Abbiamo l’imbarazzo della scelta in un range di prezzo tra i 5 e i 50 euro.

Esponiamo ancora altre idee regalo Natale per chi lavora da casa, comprese tra i 5 e i 50 euro

Un altro fronte da cui trarre spunti sono i gadget legati a Tablet e cellulare, sempre pronti all’uso. In questo caso potrebbe essere assai comoda una stazione di ricarica. In commercio ce ne sono con cavi USB fino a 10 porte. Ma si trovano anche modelli del tipo wireless, leggere e poco ingombranti con modalità di posizionamento del dispositivo per la ricarica verticale, orizzontale e piatta. I prezzi mediamente oscillano tra i 20 fino ai 50 euro.

Ci sono anche lampade da lavoro dette multi charger, che consentono la ricarica di dispositivi. Dotate di illuminazione led anti sfarfallio e ideali per la lettura, lo studio e il lavoro. Ma anche di un touch controllo con vari livelli di luminosità e di modalità di colore. Il prezzo in questo caso si aggira mediamente intorno ai 30 euro.

Tra quante altre idee regalo Natale per chi lavora da casa, comprese tra i 5 e i 50 euro, possiamo scegliere?

Un’altra idea è costituita dalle piccole soluzioni salva-spazio. Consentono di ridurre gli ingombri in quell’angolo della casa inizialmente non concepito per la postazione lavoro, ma riadattato poi in condizione di necessità.

Un oggetto in tal senso può essere un mouse wireless, che appunto evita l’ingombro del cavo. In commercio li troviamo di forme, dimensioni e pesi abbastanza differenti diversi. Hanno un sensore ottico o laser: il primo è veloce e preciso, ma non funziona su superfici troppo lisce e sul vetro. Il secondo è più sensibile e preciso anche contro i granelli di polvere che si posano sulle superfici. Funzionano a batteria normale oppure o con ricarica USB. In questo caso i prezzi sul mercato sono grosso modo ricompresi tra i 15 fino ai 50 euro. In quest’ottica, potremmo anche pensare di regalare una tastiera wireless Bluetooth multi dispositivo, acquistabile a una cifra compresa tra i 30 e i 50 euro.

Infine, sempre restando in tema natalizio illustriamo in quest’articolo alcune idee regalo per l’uomo amante della tecnologia.