Anche se quest’anno sarà diverso dal solito ci sono ancora degli spiragli sulla possibilità di passare una giornata all’insegna dell’allegria. Per quanto restrittivo, infatti, il nuovo DPCM potrebbe a breve subire delle modifiche che ci garantirebbero un Natale più lieto. Scopriamo insieme cosa si può fare a Natale e cosa no secondo il nuovo DPCM e quali sono le ultime novità a riguardo.

Tutti vogliamo un Natale sereno

Tutti quanti vogliamo passare un Natale sereno in maniera da dimenticarci di questo periodo di emergenza. Quest’anno, del resto, è stato pesante per tutti. E questa potrebbe essere la possibilità per stare senza pensieri in famiglia

Purtroppo, tra questa necessità e la realtà si pone il DPCM varato dal Governo. Scopriamo assieme cosa si può fare e cosa non si può fare e cosa potrebbe cambiare in questo periodo.

Regole per la visita ai parenti

Quali sono, quindi, le regole a cui fare attenzione a Natale? In primis, se si hanno parenti provenienti dall’Europa, o comunque dall’estero, dovranno sottoporsi a quarantena o fare il tampone.

Per scoprire chi deve stare in quarantena e chi, invece, può fare solamente il tampone è possibile informarsi sul sito del Governo.

Dal 21 dicembre non sarà possibile andare a casa di un parente a meno che questi non abbia problematiche di salute importanti. Allo stesso modo, potranno visitare tale parente solamente le persone strettamente necessarie alla cura dello stesso. Infine, il 25, è previsto il divieto di spostarsi fuori dal Comune di residenza. Stessi divieti si applicano per i coniugi o i conviventi che potranno rivedersi solamente nel caso tornino al proprio domicilio.

Ultimi cambiamenti e possibile circolazione

L’opposizione si sta muovendo per cambiare le parti più problematiche del DPCM. In particolare, si sta richiedendo la possibilità di spostarsi tra Comuni e all’interno della propria provincia per il giorno di Natale. Che sia la possibilità per passare un Natale sereno tutti assieme?

Detto questo, abbiamo capito cosa si può fare a Natale e cosa no secondo il nuovo DPCM.