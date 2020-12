Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni dolce rappresenta il modo migliore per concludere ogni pasto e alzarsi da tavola soddisfatti. C’è chi in un dolce vede una ricompensa, un modo per “coccolarsi” e concedersi una meritata pausa. Alcuni dessert occupano un posto speciale nel nostro cuore proprio perché suscitano un impatto emotivo molto forte. Tra i dolci “al cucchiaio” più apprezzati il semifreddo al torroncino occupa di diritto il gradino più alto del podio. Per apprezzare al massimo la sua cremosità unica, bisognerebbe preferibilmente servirlo a una temperatura molto bassa, circa 15° sottozero. Dopo aver fatto riposare per qualche minuto questo capolavoro a temperatura ambiente, potremo apprezzarlo al meglio in tutte le sue sfaccettature. Ecco come preparare un semifreddo golosissimo che stupirà tutti.

Ingredienti per il semifreddo

150 grammi di torroncini;

200 ml di panna fresca;

3 tuorli;

90 grammi di zucchero semolato;

mezzo bicchiere d’acqua;

50 grammi di cioccolato fondente;

½ bacca di vaniglia.

Per quanto riguarda il topping, solitamente si utilizzano la panna montata o il cioccolato caldo per stupire ancor di più i commensali.

Preparazione della ricetta

Il procedimento con cui preparare un semifreddo golosissimo che stupirà tutti è davvero semplicissimo, procediamo per gradi. Prima di tutto bisogna tagliare a pezzettini il torrone, usando un mixer ad immersione otterremo una fine granella molto utile per i successivi passaggi. In un pentolino bisogna iniziare a sciogliere acqua e zucchero fino a che si otterrà una specie di sciroppo. Nel contempo montare i tuorli e unirli all’emulsione zuccherata bollente fino a quando non si sarà raffreddato il tutto. La consistenza dovrà essere chiara e spumosa.

Completato questo passaggio, occorre montare la panna. Aggiungere i tuorli la granella e il cioccolato tritato e amalgamare il composto incorporando anche la panna montata. Utilizzando apposite spatole e compiendo un movimento armonico, dal basso verso l’alto, si otterrà un risultato eccezionale. Versare il tutto in uno stampo da torte rivestendolo per bene con carta forno. Riporre in freezer per 8-12 ore per ottenere la consistenza ideale. Completare questa prelibatezza aggiungendo il cioccolato fuso e la panna montata in precedenza.

