Quale potrebbe essere il futuro per NEXI e CNH Industrial?-Foto da pexels.com

La seduta del Ftse Mib ha visto al top un titolo azionario che nelle ultime settimane si è mosso sulle montagne russe, NEXI, e sul fondo della classifica un altro che è in fase discendente da ormai molte settimane, CNH Industrial. Quale potrebbe essere il futuro per le migliori e le peggiori azioni tra le Blue Chips del Ftse Mib? Nel prosieguo di questo articolo risponderemo a questa domanda attraverso le indicazioni dell’analisi grafica.

Tra le migliori e le peggiori azioni tra le Blue Chips del Ftse Mib NEXI si distingue per la sua volatilità: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 1 novembre a quota 5,696 €, in rialzo del 4,02% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Dopo la chiusura del 25 ottobre scrivevamo che mai nella sua storica borsistica le quotazioni avevano fatto registrare un ribasso giornaliero così importante. Un ribasso così profondo che in un solo colpo ha azzerato il rialzo accumulato nel corso del mese di ottobre.

Eppure avevamo evidenziato come questo mega ribasso sarebbe potuto essere un’ottima occasione di acquisto. Come spesso accaduto in passato, infatti, il livello 5,316 € aveva sostenuto le quotazioni facendo ripartire al rialzo.

Cosa puntualmente ripetutasi con le quotazioni che sono partite al rialzo secondo lo scenario mostrato dalla linea tratteggiata. Resta sempre valida l’indicazione che una chiusura giornaliera inferiore a 5,316 € potrebbe favorire un’accelerazione ribassista.

Continua la fase laterale sul titolo CNH Industrial: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 1 novembre in ribasso dell’1,58% rispetto alla seduta precedente a quota 10,30 €.

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 10,15 €. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 10,70 €.

