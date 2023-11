Quanto costa il brunch a Milano? 5 locali per tutti i gusti dove spendi meno di 30 euro

Se cerchi un posto per andare a magiare fuori con gli amici senza spendere troppo, lasciati conquistare da queste proposte originali.

Il primo ponte della stagione autunnale è arrivato e tanti non si sono certo lasciati sfuggire l’occasione di fare un piccolo viaggio.

Del resto, per fortuna le offerte su voli e simili non mancano mai e quindi, se ci sono le possibilità, tanto vale approfittarne.

Ma anche chi decide di rimanere in città può comunque concedersi attimi di puro relax facendo qualcosa di diverso dal solito.

Perché non rimandare la sveglia e darsi appuntamento con gli amici direttamente per un brunch?

Un modo per spezzare la classica routine e condividere del buon cibo con chi ami senza metterti personalmente ai fornelli e sporcare tutta la cucina.

Certo, è anche vero che andare a mangiare fuori casa implica una spesa e quindi anche in quel caso è bene orientarsi sulla convenienza.

Ad esempio, scopriamo quanto costa il brunch a Milano in 5 locali diversi per offerta gastronomica ma tutti assolutamente da provare.

Cos’ è

Ovviamente, quando si parla di brunch, non possono non venire in mente gli avocado toast o le uova strapazzate con il bacon.

Del resto, il brunch è tipicamente anglosassone ma, una volta diventato di tendenza, si è aperto alle più disparate contaminazioni.

Non solo si interseca con le cucine internazionali più distanti, ma anche con la tradizione meneghina.

È questa la filosofia alla base di Tel Chì, grazioso bistrot in zona Porta Romana che nel menu brunch ha inserito perfino il quartirolo lombardo.

Incluso inoltre anche l’iconico abbinamento pane e marmellata.

Il prezzo di base? 25 euro a persona.

Se invece preferisci un’atmosfera più british, puoi trovarla da Mugs and co.

Paghi 16 euro per un menu che comprende bacon, fagioli, uova all’occhio di bue, cookies e torte fresche di giornata.

Dall’Inghilterra spostiamoci verso la Francia, da Eppol, in zona Porta Venezia.

Con 27 euro mangi croissant, gallette bretonne, assiette di formaggi e croque monsieur.

Piatti e location in stile nordico, invece, per Hygge.

Accanto a pere brulé con rafano, burro di noci e pastrami con kimchi c’è posto anche per le portate più tradizionali. Tutto a 26 euro.

Infine, con prezzo di listino variabile a 15 a 30 euro a seconda del menu, c’è Fancytoast.

L’ideale per provare un brunch tipicamente californiano con tanti pancake.