L’iPhone è diventato ormai parte della vita di milioni di persone. Non solo uno smartphone o uno strumento di lavoro. Ma un vero e proprio “life companion” che permette di gestire diversi aspetti della giornata.

Dalla sveglia al mattino, all’ascolto di un podcast, alla rassegna stampa giornaliera. Passando per la gestione di e-mail e messaggi. Fino a task più complesse. Editing foto, video e audio, gestione di file, cloud, database, documenti. Un vero e proprio computer nel palmo della propria mano. Con la semplicità d’uso dei dispositivi di casa Apple.

Le app sono un modo fantastico per aumentare le già tante funzioni del proprio melafonino. E in questo senso l’AppStore è pieno di proposte per tutti i gusti e le necessità.

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno preparato per i Lettori una lista con le migliori app per iPhone utili, gratis e assolutamente da provare.

Un occhio alla privacy

La prima interessante applicazione si chiama “Private” ed è un browser di navigazione web. “Private” porta però un’interessante funzionalità aggiuntiva: consente di scaricare qualsiasi video da qualsiasi sito internet, direttamente sul proprio iPhone. Il file scaricato si può poi gestire in molti modi e addirittura convertire in audio.

Sempre nella categoria browser, un altro consiglio è “DuckDuckGo”, l’applicazione dell’omonimo motore di ricerca. Veloce e intuitiva, ma soprattutto molto orientata alla privacy dell’utente con funzioni dedicate alla cancellazione immediata della cronologia di ricerca.

“Mediatrix” è un’app che permette di convertire qualunque foto in testo. Una volta avviata, basta selezionare l’immagine che interessa e l’applicazione, in pochissimi secondi, trasformerà tutte le scritte presenti nella foto in un testo scritto. Inutile dire che poi si potrà interagire con esso, copiarlo, incollarlo altrove e modificarlo a piacere.

Tante funzioni in più

Quando la funzione di registrazione schermo integrata di iPhone non è abbastanza, viene in aiuto “Screen Recorder XD”. Ci sono tantissime interessanti funzionalità aggiuntive rispetto a quella integrata di iOS, tra le quali la possibilità di scegliere la qualità del video e i frame per secondo a cui registrare.

Per chi ama le personalizzazioni del cellulare, c’è “Backdrops”. Una vera e propria collezione di wallpapers sempre aggiornati, coloratissimi e in linea con il proprio stile. Sono scaricabili sia gratuitamente che a pagamento.

Un ultimo consiglio è “Shift Unit”, un’applicazione che consente di convertire in tempo reale qualsiasi unità di misura in qualunque altra. Veloce, comodissima e anche graficamente ben realizzata: di certo merita un posto tra le migliori app per iPhone utili, gratis e assolutamente da provare.