Geniali questi trucchi per tenere sempre in ordine sciarpe, foulard e recuperare un sacco di spazio

Le sciarpe invernali sono molto ingombranti e alle volte non sappiamo proprio come e dove sistemarle. Ecco, quindi, alcuni consigli per tenerle sempre in ordine e a portata di mano. Vediamo come fare.

Calde, morbide, avvolgenti e colorate. Le sciarpe sono un accessorio indispensabile soprattutto in inverno. Non ne possiamo proprio fare a meno perché ci tengono al caldo, proteggono la nostra gola e spesso completano il look.

Possiamo comprarle in diversi materiali, come ad esempio cotone, lana o cachemire. Oppure, se ne siamo capaci, realizzarle da soli con l’aiuto dei ferri o dell’uncinetto.

Probabilmente in casa ne abbiamo un’ampia scorta, anche perché non solo ci proteggono dal freddo, ma sono anche molto glamour. Spesso abbiniamo il loro colore a quello del nostro outfit.

Geniali questi trucchi per tenere sempre in ordine sciarpe e stole!

Ma sappiamo tutti che le sciarpe e le stole sono anche molto ingombranti e spesso creano disordine. Non riusciamo mai a sistemarle correttamente per averle sempre a portata di mano.

Vediamo, allora, il modo migliore per piegarle ed ordinarle.

Prima di iniziare è fondamentale dividere le sciarpe in base alla grandezza e al tipo di tessuto. Ora cerchiamo di piegarle correttamente per poter recuperare più spazio possibile. Il metodo migliore consiste nell’arrotolare la sciarpa attorno alla mano e far passare l’estremità libera dal centro. Si formerà come una sorta di ciambella.

Se abbiamo un cassetto a disposizione, possiamo inserire al suo interno tutte le nostre sciarpe e le stole. Ben piegate e sistemate. Le avremo sempre a disposizione e a portata di mano.

Se invece abbiamo poco spazio, possiamo riporle in un cesto. Acquistiamone uno in vimini e lasciamolo in vista. Renderà l’ambiente più colorato.

Se vogliamo sciarpe e stole sempre profumate, allora ricordiamo di inserire all’interno del cesto o del cassetto un piccolo sacchetto, con all’interno dei fiori di lavanda essiccati. È facilissimo da preparare anche in casa.

Come ordinare i foulard

I foulard, spesso, sono realizzati con dei tessuti molto pregiati. Quindi, per evitare di sgualcirli, trattiamoli con attenzione. Cerchiamo di conservare questi accessori all’interno dell’armadio.

Ma vediamo quali metodi salvaspazio utilizzare.

Se abbiamo una gruccia per appendere le cravatte, allora utilizziamola anche per i foulard.

Ci ritroviamo i ganci rotondi, quelli che si usano per agganciare e far scorrere la tenda della doccia?

Ecco, allora attacchiamoli alla gruccia e inseriamo un foulard in ogni cerchio.

Un’idea che arreda anche la casa

Se abbiamo dei foulard colorati e di piccole dimensioni allora seguiamo questo consiglio.

Cerchiamo in casa un vaso in vetro, capiente e trasparente. Inseriamo tutti i nostri piccoli foulard al suo interno.

Posizioniamo il nostro vaso su una mensola oppure sul comò della camera da letto. In questo modo i nostri accessori diventeranno un vero e proprio complemento d’arredo.

Geniali questi trucchi per tenere sempre in ordine sciarpe, stole e foulard. Idee davvero carine Keyword per avere questi accessori sempre a disposizione e in ordine.