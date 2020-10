Gli italiani, nonostante il rischio contagio e la situazione economica precaria, non hanno perso la voglia di viaggiare. Scopriamo le mete preferite per una vacanza autunnale. Il 45% dei viaggiatori ha intenzione di fare un viaggio durante il periodo autunnale restando in Italia. Un anno fa solo 3 italiani su 10 hanno scelto il Belpaese.

Inoltre il contesto epidemiologico sembra non preoccupare. Una fetta di intervistati ribadisce la voglia di superare i confini, non escludendo, dunque, mete estere. Amsterdam e Londra sono le più gettonate, anche perché gli Stati hanno applicato stringenti regole anti Covid.

Quanto spendiamo?

L’Osservatorio Volagratis ha fatto una indagine per scoprire la spesa media. Per i pacchetti vacanza autunnali si spende 825 euro, mentre per i voli 225 euro. Da un anno all’altro, la spesa è diminuita del 20%. Tuttavia, lo stesso discorso non vale per le prenotazioni ‘solo hotel’ in Italia. La spesa media aumenta in modo vertiginoso: da 208 a 370 euro. Pernottare in autunno nelle nostre strutture alberghiere ha un costo elevato.

Viaggiare in Europa

Tra le destinazioni europee più in voga quest’anno, l’Italia ha da gonfiarsi il petto, grazie alle scelte dei connazionali. La Sicilia è la meta più ricercata, seguita da Amsterdam, Roma, Londra e Napoli. Una Top 5 dai colori del tricolore. Quindi, cambia il quadro rispetto ad un anno fa. Nel 2019 si volava e soggiornava soltanto all’estero: Londra, Barcellona, Parigi, Amsterdam e Sharm el Sheikh.

Dove voliamo

Per quanto riguarda le prenotazioni “solo volo”, la Top 5 è tricolore: Milano è la meta preferita, seguita da Catania, Palermo, Roma e Napoli.

Riscopriamo il territorio

Gli italiani hanno a cuore il turismo della Nazione. La Sicilia conquista la classifica delle prenotazioni “solo hotel”, superando Roma e Firenze. A sorpresa si inseriscono le destinazioni montane del Trentino Alto Adige. Tra le mete preferite per una vacanza autunnale c’è spazio per la Sardegna. Infatti, gioca a favore il clima mite e piacevole delle giornate soleggiate anche in questo periodo.