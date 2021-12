La proposta delle case a 1 euro sembra proprio suscitare l’interesse di italiani e stranieri. Un’iniziativa legata a ripopolare i borghi antichi e caratteristici della nostra bella Italia. Un progetto che non si è fermato e che, come in questo caso, si presenta anche con nuove offerte interessanti. Così sembra sbalorditivo ma ecco le incredibili case abitabili in affitto a 1 euro al mese e per 5 anni in questo magnifico borgo italiano.

Ci sono già persone che dall’estero hanno acquistato in diversi comuni italiani che offrivano case a 1 euro da ristrutturare. Interessante anche l’iniziativa del comune di Latronico in Basilicata con case in vendita e già abitabili a 10.000 euro. Le proposte perciò cambiano e diventano più allettanti, poiché non c’è il problema della ristrutturazione. Per fortuna ogni tanto c’è qualche iniziativa che potrebbe rivelarsi utile come quella di un comune sardo.

Le incredibili case abitabili in affitto a 1 euro al mese e per 5 anni in questo magnifico borgo italiano

La Sardegna è indubbiamente una Regione che affascina e con un turismo molto elevato nel periodo estivo. L’interno della Regione mantiene ancora una natura quasi inviolata, soprattutto nella zona della Barbagia. È qui che nasce il paese di Ollolai in provincia di Nuoro. Un paio di anni fa il comune sardo ha proposto le case a 1 euro da comprare, alla stregua di altri comuni italiani.

Ebbene è di pochi giorni fa l’iniziativa di continuare l’offerta, ma cambiandola in una prospettiva che la rende anche più interessante. Questa volta le case non vengono messe in vendita, ma in affitto per la somma di 1 euro al mese, per la durata di 5 anni. La proposta riguarda le case e in particolare sono una trentina quelle disponibili all’affitto, ma non solo. L’affitto concerne anche una ventina di locali commerciali sempre al prezzo agevolato di 1 euro per la durata di 5 anni.

Una proposta vantaggiosa

In pratica chi volesse trasferirsi ad Ollolai e provare ad aprire un’attività, potrebbe avere a disposizione casa e locale per 5 anni pagando 60 euro per la casa e 60 per il locale, per un totale di 120 euro in tutto per una durata complessiva di 5 anni. Una proposta che potrebbe allettare non poco, basta che si sia disposti a trasferire la residenza. Passati poi i 5 anni, il prezzo della casa tornerebbe a quello degli affitti medi in zona, ovvero di 250 euro al mese.

Per le famiglie poi sono previste agevolazioni come dei bonus per figli, trasporti scolastici agevolati ecc. In questo modo si cerca, come per altri borghi italiani, di arginare il noto fenomeno dello spopolamento dei piccoli paesi.