Le hanno dedicato una splendida poesia, è una delle mete meno costose tra mare color smeraldo, grotte meravigliose e ombrelloni a poco prezzo

Ora che arriva la bella stagione è sempre tempo di pause e vacanze, anche pochi giorni di ferie servono per recuperare dal duro lavoro invernale. Cerchiamo su internet le occasioni migliori, bei posti a poco prezzo non sono una rarità in Europa o in Italia. Ma dobbiamo cogliere l’attimo giusto. Ecco una località davvero speciale.

Inizialmente veniva identificata con il primo verso che era il più conosciuto. Né più mai toccherò le sacre sponde. È uno dei sonetti più famosi di Ugo Foscolo A Zacinto, isola meglio nota con il nome di Zante. Venezia era appena stata ceduta, Foscolo aveva caro il tema dell’esilio. Oggi una vacanza a Zante tutto sarebbe tranne che una punizione, isola meravigliosa, facilmente raggiungibile a seconda del periodo e ricca di opportunità. I prezzi in Grecia sono minori rispetto a molte altre parti d’Europa. L’altra sponda dell’Adriatico offre tanto risparmio in materia di villeggiatura. Slovenia, Croazia, Albania sono mete sempre più battute dagli italiani che voglio risparmiare.

A Zante una cena per due costa meno di 50 euro quindi sotto la media italiana. Il totale per 7 giorni di vacanza con noleggio auto ed escursioni incluse non supera i 500 euro a persona. Ci sono voli diretti dall’Italia anche se non li troviamo sempre durante le ricerche su internet. La Grecia comunque è collegata dall’Italia con voli da Roma, Milano, Bari, Napoli, Venezia, Verona e Palermo. Altrimenti si parte dal porto di Ancona, Venezia, Bari e Brindisi destinazione Patrasso. Quindi 70 km in auto fino a Kyllini e via in traghetto per Zante.

Posti da non perdere

Le hanno dedicato una splendida poesia, l’interesse è giustificato. Le Blue Caves sono una delle più belle attrazioni della Grecia. Panorami che ricordano Capri, scenari incantanti, dobbiamo fare immersioni o semplicemente snorkeling per ammirare le bellezze che nasconde questo mare color smeraldo. La Spiaggia del Relitto è molto turistica ma alcuni borghi come Loucha meritano una visita perché conservano integra l’architettura tradizionale e i giardini storici vanto di un tempo passato.

Se vogliamo trascorrere del tempo in spiaggia, gli ombrelloni costano davvero poco, i prezzi si aggirano sui 3 euro all’ora. Se vogliamo girare l’isola, in 7 giorni riusciamo a visitare la maggior parte dei siti di interesse turistico. Il problema sarà poi andar via. Uno dei pochi prodotti per cui si spende di più è il caffè. L’espresso costa più di 2 euro, il cappuccino quasi 4 euro.

Le hanno dedicato una splendida poesia, ma Zante è anche sicura ed economica

A Zante il mare è adatto per le famiglie. È cristallino e ha fondali bassi con pochi mulinelli e onde. Adatto per i bambini troviamo balneazione più che sicura in tutte le sponde dell’isola. Il prezzo più basso per questo tipo di vacanze sui siti di prenotazione viaggi on line è di 210 euro per 6 notti e 2 adulti. Il punteggio dell’offerta è medio, ma se vogliamo un’offerta con un punteggio alto troviamo prezzi intorno ai 248 euro per 6 giorni e 2 adulti. Significa che le offerte per Zante sono uniformi ed è facile trovare la convenienza.

Due consigli utili riguardano l’abbigliamento e il cibo. Nella zona di Laganas i turisti sono soliti andare in giro in abiti succinti. Evitiamo di farlo se visitiamo chiese, luoghi sacri, musei e paesini dell’entroterra. In questi casi è richiesta la sobrietà. Chiediamo sempre informazioni sul prezzo del pesce che è variabile e potrebbe darci una brutta sorpresa al momento del conto. Scegliamo ristoranti meno battuti in cui la qualità del cibo è ottima ma i prezzi sono nettamente più bassi rispetto a quelli più turistici.