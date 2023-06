Con l’arrivo del caldo cresce l’esigenza di alimenti freschi e leggeri. Ma al dolce proprio non si può rinunciare. Lo chef Khalid El Mahi ci propone dal suo profilo instagram una ricetta semplice e antispreco. Si gusta con una cannuccia ed è fresco, si prepara in un attimo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ecco perché fa bene consumare frutta e verdura durante l’estate

Gli esperti ci dicono che il caldo e il sudore corporeo portano a una disidratazione veloce. Anche per questo la regola dei due litri al giorno di acqua, nei mesi estivi, diventa ancora più valida. La sudorazione, inoltre, provoca carenza di sali minerali e vitamine. Proprio per questo gli specialisti suggeriscono di consumare frutta e verdura. In particolare la frutta fresca è considerato lo spuntino ideale. Non a caso contiene una buona percentuale di potassio, un elemento che attenua la ritenzione idrica. Inoltre mantiene in forza i muscoli. Gli esperti ci fanno sapere che la frutta favorisce l’assorbimento del ferro, questo grazie alla vitamina C. Infine contribuiscono all’apporto di fibre.

Banane troppo mature, non buttarle: ecco la ricetta estiva da gustare con la cannuccia

Un’altra conseguenza del caldo in estate è che la frutta matura più rapidamente. Alcuni alimenti in questo caso se non conservati accuratamente non possono essere più consumati. Un frutto particolarmente ricco di potassio è la banana. Tuttavia capita spesso di scartarle quando sono troppo mature. Lo chef Khalid El Mahi ci presenta su instagram la sua ricetta estiva antispreco. Non è un frullato, non è un frappè e neanche una crema. Un mix perfetto a base di frutta, da gustare sorseggiandolo con la cannuccia. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

1 banana;

250 g di latte di cocco;

200 g di frutti di bosco congelati;

100 g di uvetta;

50 g di miele;

panna montata;

zuccherini.

Stiamo parlando di una ricetta davvero semplice da realizzare. Uno spuntino sfizioso e rinfrescante. Prima di tutto è necessario tagliare a tocchetti la banana. Versare tutto in un frullatore e aggiungere anche frutti di bosco e uvetta. Ma non solo. Versare nel frullatore anche miele e latte di cocco. A questo punto si può frullare tutto. Una volta raggiunta la giusta consistenza si versa il contenuto in un bicchiere. Infine si decora il tutto con panna montata e zuccherini colorati. Una ricetta dolce energica e rinfrescante, perfetta da gustare durante la stagione estiva.