10 idee regalo da fare a Natale spendendo meno di 10 euro ma facendo una bellissima figura

Ogni anno a Natale fare un regalo è un problema specialmente se si tratta di parenti alla lontana o amici e colleghi. Purtroppo i budget sono sempre più limitati e non si possono fare regali a tutti. Ma c’è una soluzione, ecco alcuni regali a meno di 10 euro che faranno fare una bellissima figura.

Oltre a i familiari anche altre persone durante l’ultimo anno hanno avuto una parte relativamente importante nella nostra vita. Ecco perché potremmo voler fare un regalo ad alcuni amici, a colleghi di lavoro o qualche familiare alla lontana. Purtroppo il budget da dedicare ai regali di persone un po’ meno care è ristretto quindi non possiamo spendere molto. L’inflazione picchia duro e le bollette dell’energia sono alle stelle anche utilizzando dei trucchi per ridurre la spesa. Ma è anche vero che non possiamo fare una brutta figura. E allora come fare?

10 idee regalo da fare a Natale con un budget limitato ma facendo un figurone

L’impresa al limite dell’impossibile è quella di fare un regalo facendo bella figura e spendendo meno di 10 euro. Prima, però, di andare alla ricerca del regalo, fissiamo due punti. Facciamo un regalo ad un amico o a un collega per farci ricordare, come dimostrazione di affetto, magari come ringraziamento per un favore. Quindi il regalo deve essere un pensierino carino e non necessariamente un regalo eccezionale. Secondo punto: è quasi impossibile riuscire a regalare qualcosa che serve veramente perché non conosciamo bene la persona oggetto del regalo. Quindi per fare un regalo concentriamoci su un pensierino carino e originale, che mostri il nostro attaccamento alla persona.

Ovviamente noi abbiamo un altro limite, quello dei 10 euro. E allora ecco 10 idee per regali low cost, ma senza rinunciare a fare una bella figura. In cima alla classifica mettiamo un gratta e vinci. Regalare l’opportunità di diventare ricchi è un bel pensiero. Un altro regalo originale è un porta tablet, perfetto per amici e colleghi di lavoro. Chi non ha un tablet in casa? Ma quasi nessuno ha un supporto per tenerlo verticale mentre si guarda qualcosa.

Facciamo attenzione alla cura della persona e coglieremo nel segno

Se la persona è una donna, possiamo regalare un set di matite da trucco, oppure una crema per la bellezza della pelle. Se è un uomo e va in palestra, un paio di guanti per pesi per evitare i calli è una idea originale. Idea perfetta anche per una donna.

Chi tiene al proprio aspetto potrebbe apprezzare un libro dell’ultimo guru su come mantenersi in forma senza andare in palestra. Sempre in ambito fitness, le bande di resistenza od un set di elastici potrebbero essere un bel regalo. Oppure possiamo regalare un accessorio di tendenza, ovvero un porta cellulare a tracolla. In alternativa un set di oli essenziali per aromaterapia potrebbe illuminare chi è attento al benessere.

Se ci pensiamo bene, queste 10 idee regalo da fare, difficilmente sono oggetti che qualcuno si regala. Quindi chi le riceve potrebbe apprezzarle molto. E dopo lo stress prenatalizio, facciamoci un regalo anche noi, in compagnia della persona amata. Organizziamo uno o due giorni alle terme. Quale miglior modo per finire oppure cominciare l’anno?