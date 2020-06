Il 16 giugno è l’ultimo giorno per pagare l’acconto dell’Imu e l’Iva in scadenza. Le due croci che ci svuotano le tasche: nelle casse pubbliche affluirà un fiume di soldi. Sono 25 milioni i proprietari immobiliari a dover versare circa 10 miliardi di euro come acconto. Quest’anno la nuova Imu è il frutto della fusione tra vecchia Imu e Tasi, quest’ultimo tributo per i servizi indivisibili.

Quanto si versa di Imu

Sono esentati dal pagare l’Imu i proprietari della prima casa mentre tutti i possessori di altre abitazioni dovranno pagare il 50% dell’importo complessivo. Chi possiede abitazioni signorili, ville e castelli pagherà l’Imu anche sulla prima casa.

E’ bene verificare prima di pagare se i Comuni hanno fatto slittare i termini della scadenza. Per verificare questa condizione basta prendere visione dell’albo pretorio dove è pubblicata la delibera di Giunta. In questo caso anche se si paga non cambia nulla.

I calcoli

Secondo la Uil il costo medio dell’acconto Imu sulle seconde case ubicate in un capoluogo di provincia sarà di 535 euro.

Chi non paga l’Imu grazie al coronavirus

Il Governo per venire incontro alle difficoltà economiche post coronavirus ha ordinato che i proprietari di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali non sono tenuti a pagare l’Imu. Lo stesso vale per chi possiede alberghi e pensioni (rientranti nella categoria catastale D/2), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

L’altro pagamento

Purtroppo per chi deve versare l’Iva in scadenza a giugno deve farlo. Sono stati più fortunati quelli dei mesi precedenti in pieno lockdown che hanno beneficiato di uno slittamento. Le due croci che ci svuotano le tasche: lentamente si sta ritornando alla normalità.