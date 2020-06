Non sono pochi i casi in cui l’inquilino al quale sia stato affittato un appartamento non paghi le bollette di luce, acqua e gas.

Casi che hanno registrato un’impennata in questi mesi di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Al riguardo, è necessario fare una distinzione a seconda che il contratto di fornitura risulti intestato all’inquilino o al proprietario di casa.

Cosa succede se l’inquilino non paga le utenze di casa a lui intestate e cosa succede se le utenze non pagate risultano intestate al proprietario di casa?

Soffermiamoci sulla prima ipotesi.

Cosa succede se le utenze non pagate sono intestate all’inquilino

Immaginiamo che i contratti di fornitura di luce, acqua e gas siano intestati all’inquilino.

Cosa succede se l’inquilino non paga le utenze? Del debito chi risponderà?

In questo caso, il debito non si trasferisce al proprietario di casa nemmeno se l’inquilino lascia l’appartamento preso in affitto.

Il proprietario di casa non può, infatti, ereditare i debiti dell’inquilino quando le utenze di luce, acqua e gas non sono intestate al proprietario di casa.

Dunque, solo il conduttore dell’appartamento in affitto è tenuto a pagare le bollette relative alle utenze dell’appartamento.

Nell’ipotesi in cui il Comune o i gestori del servizio elettrico, idrico o del gas dovessero richiedere il pagamento al proprietario con un decreto ingiuntivo questo è nullo.

Il provvedimento è nullo per il difetto di legittimazione passiva.

Questo significa che l’ingiunzione di pagamento deve essere rivolta non al proprietario di casa ma all’inquilino.

Cosa succede, invece, se le utenze non pagate sono intestate al proprietario di casa

Se, invece, le utenze di luce, acqua e gas sono intestate al proprietario di casa questo per evitare il distacco della fornitura, dovrà pagarle.

Successivamente potrà rivalersi contro l’inquilino.

In questo caso, i debiti dell’inquilino ricadono sul locatore ossia sul proprietario di casa.

Pertanto, se il proprietario non vuole rischiare il distacco della fornitura di luce, acqua e gas deve pagare gli arretrati.

