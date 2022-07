Le disprezzavamo e ora sono la tendenza più amata da 50enni e influencer

Quest’estate sta andando alla grande. Tra aperitivi, passeggiate al tramonto, mare, gite in barca e serate danzanti, la bella stagione sta proseguendo per il verso giusto. Ma, in tutto questo, stiamo seguendo le ultime tendenze di moda?

Oltre ai colori pastello, al bianco, alle sfumature di fucsia e al verde bosco, colore per eccellenza dell’estate 2022, gli stilisti si sono concentrati in modo particolare sulle scarpe. Per esempio, ritornano di moda gli stivali estivi da mettere sia con i pantaloni larghi che con il tubino.

Un ritorno inaspettato, però, è quello delle jelly shoes, ossia le scarpette che indossavamo quando andavamo al mare da piccoli. In versione trasparente, erano la moda degli anni ’90 e ci hanno accompagnato per tutte le estati.

Adesso sono state rivisitate in chiave moderna, con tantissimi colori da abbinare proprio su tutto. Un altro tipo di scarpa tornato alla ribalta è la ciabatta ortopedica. Le disprezzavamo e ora sono la tendenza più amata, perché coniugano alla perfezione eleganza e comodità.

Le calzature dei turisti

Se prima non erano particolarmente accattivanti, considerate come i sandali dei turisti, adesso lo sono, eccome. Merito delle influencer che le indossano per sponsorizzarle? Probabile. Ma la verità è che questi sandali sono davvero fantastici.

I modelli che stanno spopolando quest’anno sono quelli con due fibbie grandi, che abbracciano il piede, dandogli una dolce sensazione di comfort. Il colore rivelazione, invece, è il verde Tiffany, ma anche il marrone dalla tonalità simile a quella del mattone.

Tuttavia l’influencer e imprenditrice più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, usa un tipo di sandalo con plateau alto e borchie laterali, di colore nero. Una bella scarpa, che si addice ad un look casual. Un’altra novità di quest’anno sono i sandali ad una fibbia dalla texture lucida, anziché opaca, nonché una versione realizzata in microfibra invece che in pelle.

Le disprezzavamo e ora sono la tendenza più amata da 50enni e influencer

Le over 50 adorano questa scarpa, perché non solo è comoda, essendo nata come scarpa ortopedica, ma si abbina su tutto. Ultimamente, però, anche le più giovani le stanno guardando di buon occhio. Ricordiamo, inoltre, che si tratta di sandali adatti anche agli uomini.

Questi nuovi modelli sono disponibili sia nei negozi di calzature sia su internet, nelle principali piattaforme adibite allo shopping online. Amazon, Zalando, Privalia ne sono un esempio. In ogni caso, questi modelli si trovano anche nei negozi low cost, se preferiamo prenderle non di marca poiché più convenienti in termini economici.

