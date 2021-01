Denti bianchi e dritti, labbra carnose ed ecco un sorriso da fare invidia anche a Julia Roberts. La bellezza inizia proprio dalla bocca, ma spesso si tende a dare più importanza all’igiene di capelli, corpo e viso che all’igiene orale.

Quante volte si sente dire “ieri sera non ho lavato i denti, ero troppo stanco”. Ecco, non c’è niente di più sbagliato.

Proprio durante la notte si ha il momento di maggiore proliferazione batterica nella bocca. È proprio per questo motivo che garantirne la corretta pulizia prima di andare a dormire è fondamentale per la salute di tutto il cavo orale.

Quando conosciamo qualcuno, l’occhio cade immediatamente su due parti del viso: occhi e bocca. Un viso stupendo con una dentatura trascurata è come una bella cornice con uno scarabocchio al posto di un bel dipinto. Chi si soffermerebbe a guardarlo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo quindi come fare per avere una bocca perfetta.

Le cinque regole da seguire per avere un sorriso da copertina e dire addio al dentista

La prima regola è lavare i denti tre volte al giorno dopo i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena. Bastano pochi minuti e si avranno pulizia e freschezza di tutta la bocca.

Usare il corretto dentifricio. Ogni dentatura ha le sue caratteristiche. Così, denti sensibili richiederanno l’uso di un dentifricio studiato per creare una barriera che protegge il dente dagli agenti esterni.

Utilizzare lo spazzolino più adatto. Anche in questo caso, ogni dente ed ogni tipo di gengive richiedono il loro spazzolino. Per le gengive sensibili, ad esempio, sarà preferibile uno spazzolino soft.

Mangiare cibi amici dei denti. Infatti, mele, mandorle, carote, fragole e finocchi sono utili ad eliminare eventuali residui di placca dalla bocca.

Evitare cibi e bevande acide. L’acidità danneggia lo smalto e rende i denti più sensibili. Ne avevamo parlato in un precedente articolo che si consiglia di leggere.

E il dentista?

Con le cinque regole da seguire per avere un sorriso da copertina e dire addio al dentista non vedremo mai più una turbina dentale.

Per non parlare di quanti soldi possiamo risparmiare. Con un po’ di costanza e buona volontà, sorridere non è mai stato così semplice e… piacevole.