Per una merenda speciale o come dessert da portare a tavola ecco una ricetta irresistibile per i più golosi: la cheesecake cocco e Nutella, una vera delizia da provare assolutamente! Di seguito la ricetta:

Ingredienti e procedimento per la base

1 pacco di biscotti Pan di stelle o simili;

1 cucchiaio di Nutella;

80 gr di burro.

Tritare in un mixer i biscotti con la Nutella, quindi versarli in una ciotola e amalgamarvi il burro fuso. Quindi munirsi di una teglia con gancio a cerniera, coprire il fondo con della carta da forno. A questo punto versarvi dentro il composto di burro e biscotti e appiattirli fino a coprire completamente la base della teglia. Riporre in frigo per trenta minuti circa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per la crema

110 gr di zucchero a velo;

160 gr di farina di cocco;

250 gr di panna fresca;

9 gr di colla di pesce;

1 tazzina di latte;

150 gr di Nutella;

160 gr di Philadelphia;

100 gr di ricotta di fuscella.

Preparazione della cheesecake

Mettere a bagno in acqua fredda i fogli di colla di pesce per 15 minuti. In una terrina unire i formaggi, Philadelphia e ricotta, e amalgamare con lo zucchero a velo. Continuare a girare fin quando non si sarà ottenuta una crema liscia ed omogenea. A questo punto aggiungere la farina di cocco e mescolare.

Strizzare la colla di pesce e scioglierla in una tazzina di latte bollente e versare il tutto sulla crema al cocco. Montare la panna, meglio se fredda e incorporarla agli altri ingredienti.

Riprendere lo stampo dal frigo e versare metà del composto al cocco sulla base di biscotto, livellarla bene e versarvi uno strato sottile di Nutella. A questo punto versare l’altra metà del composto. Lasciar riposare la cheese cake in frigo almeno tre ore. Quando si sarà rassodata guarnirla con Nutella e una spolverata di cocco.

La cheesecake cocco e Nutella, una vera delizia, è un dolce non troppo elaborato da preparare, che non richiede particolari competenze culinarie, occorre giusto un po’ di pazienza ma ne vale assolutamente la pena!