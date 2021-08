Il ritorno in ufficio è inevitabile, a meno che non si voglia vivere per sempre in vacanza. Ci siamo goduti le vacanze, ma il “back to office” e quindi il “back to duty” è lì che ci aspetta. Per fortuna possiamo scegliere come farlo, e perché non rientrare a lavoro in grande stile, partendo dagli accessori? Per sentirsi perfetti già dal primo giorno di rientro, ecco le borse perfette per un ritorno in ufficio a settembre con grande stile.

L’estate è stata senza dubbio caratterizzata dalle maxi bag per il giorno e da quelle mini per la sera. I tessuti erano leggeri ma eleganti e i colori pop. Un’estate che, tirando le somme, possiamo definire fresca e giovane, un piacevole ritorno all’infanzia. Non è stato, infatti, un caso che il grande trend degli anelli estivi fossero i juicy rings. Tutti, infatti, sono letteralmente impazziti per questi gioielli.

Però, bisogna tornare con i piedi sulla terra ferma e questo significa anche pensare al luogo di lavoro. Generalmente, l’ufficio richiede dei look meno sportivi ma più composti. Poi, ovviamente ci sono le eccezioni: quei posti di lavoro dove vestirsi in modo “serio” è l’ultima delle richieste. E quindi non faremo riferimento a quegli uffici lì, ma a quelli dove è richiesta una sorta di dress code.

Le borse perfette per un ritorno in ufficio a settembre con grande stile

Se da una parte il look è pronto e quindi abbiamo già scelto cosa indossare, sugli accessori bisogna pensarci bene. Non possiamo cambiare la borsa ogni giorno, dobbiamo sceglierne una che vada bene su tutto e che sia veramente bella. E di borse belle in giro ce ne sono veramente tante. E allora proviamo a vederne qualcuna che potrebbe fare al caso nostro.

Quelle perfette per l’ufficio

Le borse devono essere belle, eleganti, comode, discrete e capienti. Sembra impossibile trovarne una, ma in realtà non è così. Vediamo allora qualche proposta dal mondo del fashion.

Chi ama i grandi classici e la stampa con il logo potrebbe optare per la Gucci Horsebit 1955. Ovviamente, non la mini perché ci faremmo ben poco, ma la media che, invece, è abbastanza capiente. Simile poi c’è la Louis Vuitton Pallas con l’iconico monogramma all over. Se preferiamo, invece, qualcosa di più essenziale possiamo optare per il minimalismo di Prada con la sua Signaux, oppure la Arco di Bottega Veneta, la Book Tote di Dior o la iconica Peekaboo Iseeu di Fendi.

