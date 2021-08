Il cambio di stagione si avvicina e con il freddo è di nuovo tempo di maglioni e pullover. Con i primi temporali autunnali ed il freddo invernale, i maglioni sono i nostri migliori alleati per le giornate più gelide.

I migliori maglioni del nostro armadio, nonché quelli più caldi, saranno sicuramente di alta manifattura. Avere capi comodi, belli e confortevoli è uno dei migliori modi per superare il tanto temuto cambio di stagione.

Ma c’è sempre un ma. Che siano in cashmere, alpaca, shahtoosh o mohair, tutti i capi di lana oltre ad essere caldissimi e morbidissimi, sono anche complicatissimi da lavare. La lana infatti è un materiale molto delicato che se non lavato correttamente, alle giuste temperature e con i giusti prodotti, finisce per rovinarsi irrimediabilmente. Ma da oggi, con il metodo infallibile ed economico per avere maglioni di lana morbidissimi e profumatissimi, potremo evitare sgradevoli sorprese.

Per evitare maglioni infeltriti e fastidiosi pallini di lana svolazzanti, tipici dei capi invernali, esiste un trucchetto semplicissimo di cui oggi finalmente parleremo.

Possiamo lavarli in lavatrice o a mano

Innanzitutto vediamo come lavare i maglioni in lavatrice. Se la lavatrice dispone di questa impostazione, è preferibile selezionare la voce “lana” o “capi delicati”, in caso contrario il massimo della temperatura consigliata è di 30°C. Un’altra possibilità però è il lavaggio a freddo.

In qualsiasi caso è importantissimo mantenere una temperatura bassa e costante durante tutto il lavaggio per non danneggiare la lana. Proprio i cambiamenti termici sono la principale causa dell’infeltrimento dei maglioni.

Se opteremo per un lavaggio a mano, basterà riempire una bacinella di acqua calda e un po’ di detersivo, lasciando in ammollo il capo per circa 10 minuti. Dopo di ciò, potremo procedere ad un massaggio delicato del capo per il lavaggio. La fase di centrifuga dovrà essere molto leggera, mentre se strizzeremo a mano il capo, eviteremo di fare troppa pressione per non rovinarlo. Tuttavia esiste un metodo infallibile ed economico per avere maglioni di lana morbidissimi e profumatissimi.

Il metodo infallibile ed economico per avere maglioni di lana morbidissimi e profumatissimi

Sappiamo bene quanto costino i detersivi di buona qualità e quanto ogni mese se ne consumino per mantenere i nostri capi puliti e profumati. Detersivi e ammorbidenti hanno prezzi abbordabili, ma soprattutto per le famiglie numerose o per chi è solito fare molti lavaggi, sono un vero e proprio impegno economico. Quindi finiamo inevitabilmente per spendere davvero tanti soldi in detersivi per i nostri indumenti.

Con questo trucchetto non dovremo rinunciare né alla morbidezza e neanche al profumo dei nostri capi e saremo a prova di sprechi. Tutto quello che occorre è uno shampoo con balsamo, preferibilmente nelle formulazioni 2 in 1 che contengono entrambi i prodotti in un unico flacone. L’azione dello shampoo sostituirà il detersivo per lavare e smacchiare il capo. Il balsamo invece, sarà un vero e proprio ammorbidente per i nostri capi in lana, ma molto più delicato e decisamente più profumato.

Il balsamo inoltre, avendo un effetto districante che ammorbidisce i capelli, agirà perfettamente sulle fibre della lana impedendone l’infeltrimento. Questo metodo efficace e assolutamente economico per lavare i nostri maglioni di lana sarà il segreto per mantenere i nostri capi bellissimi e profumatissimi riducendo di gran lunga i costi.