Le Borse americane ora potrebbero ricaricare le pile. Attesi nuovi rialzi

Sono state raggiunte resistenze di breve termine, superate le quali si potrebbe puntare con decisione al superamento dei massimi del mese di agosto. La probabilità che il mese di novembre sarà rialzista è molto elevata. Un ritorno sotto i minimi del mese di ottobre, in base allo studio delle serie storiche, ha probabilità solo del 25/30%.

Novembre, dal 1898 ad oggi, è stato nella maggioranza dei casi un mese positivo, dopo che i primi 2/3 giorni hanno dato spazio spesso spazio a sedute laterali ribassiste.

Per il momento non abbiamo ragioni che possa accadere diversamente. Per questo motivo, dopo la giornata di ieri, riteniamo che le Borse americane ora potrebbero ricaricare le pile prima di dare spazio a nuovi rialzi.

Procediamo per gradi.

I mercati di Wall Street hanno chiuso la seduta di contrattazione dell’1 novembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.653,20

Nasdaq C.

10.890,85

S&P 500

3.856,10.

Nonostante gli ultimi 2 giorni siano stati negativi, gli oscillatori contingenti continuano a mantenersi al rialzo.

Il rialzo potrebbe continuare fino al mese di dicembre

I livelli per definire la probabile direzione dei mercati nei prossimi 2/3 giorni

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 32.158. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 31.161.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.766. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 10.713.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.799. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.741.

Cosa attendere?

I nostri Trading systems continuano a rimanere positivi e impostati al rialzo, anche se le Borse americane ora potrebbero ricaricare le pile prima di tentare attacchi alle primarie resistenze.

Al momento le probabilità non ravvisano ragioni per non rimanere investiti in azioni.