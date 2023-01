Le Banche centrali spingeranno i mercati al rialzo: attenzione fra poco i ribassisti esulteranno! Ecco perchè

Mentre i mercati internazionali, dopo il setup del 17 ottobre, e poi quello del 19 dicembre, continuano a disegnare minimi e massimi crescenti, continuano ad affollarsi target ribassisti da far accapponare la pelle. C’è chi proietta lo S&P 500 e 2.000 punti (oggi è vicino ai 4.000 pt), chi in ribasso del 20%. Il motivo? L’inflazione e i tassi di interesse in primis, e poi ci sfugge quale motivo viene da molti indicato come catalizzatore di un forte crack dei mercati alle porte. In sostanza, secondo alcuni i mercati devono scendere e basta! Il nostro parere è il seguente: le Banche centrali spingeranno i mercati al rialzo. Il motivo? Faranno in modo che la situazione economica non vada in eccesso, e che i tassi non limitino e facciano rallentare duramente la crescita economica (atterraggio morbido).

Il dato odierno riguardante i prezzi e l’inflazione era secondo le stime, e i mercati nè hanno esultato, ma nemmeno si sono fasciati la testa. Attenzione fra poco i ribassisti esulteranno! Il motivo? C’è un ipercomprato di breve che deve essere metabolizzato o con una fase laterale ribassista, oppure con un ritracciamento di 1/2% percentuali.

La beffa del falso segnale

Quando nelle serie storiche i mercati hanno segnato minimi pluriennali, nei primi mesi di rialzo si sono sempre affollati continui falsi segnali. Questa situazione ha fatto diventare gli scettici sempre più scettici portandoli fuori strada, e farli incaponire con l’idea di nuovi ribassi. Abbiamo ragione di credere che anche stavolta questo fatto si ripeterà.

Il lettore deve sapere che i mercati si muovono rispetto al ciclo economico con 6/9 mesi di anticipo, e quindi quando ancora le cose vanno male, e all’orizzonte potrebbero essere cupe, i prezzi hanno già segnato il loro bottom. I mercati di questi giorni sono a parer nostro (lo dice la storia, non noi!) un’opportunità per chi volesse comprare di lungo termine, ma per molti sono quel Paese dove tutto è bello, ma nessuno se ne rende conto e lo vede, e si cerca di espatriare.

La storia dice che i mercati segnano il loro bottom nei primi 27 mesi del nuovo decennio. A ottobre, le divergenze di lungo termine sui nostri oscillatori sono diventate positive. Al momento questo segnale è ancora in corso.

Le Banche centrali spingeranno i mercati al rialzo: attenzione fra poco i ribassisti esulteranno!

Alle 16:01 del 12 gennaio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.080

Eurostoxx Future

4.126

Ftse Mib Future

25.680

S&P 500 Index

3.957,66.

Di seguito i supporti da non violare al ribasso nei prossimi giorni:

Dax Future

14.685

Eurostoxx Future

4.003

Ftse Mib Future

25.190

S&P 500 Index

3.809.

Riteniamo molto probabile che stia per iniziare un ritracciamento di brevissimo: massimo entro domani si potrebbe segnare un massimo temporaneo, e poi lunedì e martedì potrebbero essere negativi. Questo non dovrebbe portare a un’inversione di tendenza, e punirà probabilmente e ulteriormente coloro che tifano ribasso.

Ti potrebbe anche interessare questa notizia

Delle tre lei è la mora, Anna Carlucci sorella di Milly e Gabriella cosa fa oggi e come si è ridotta