Delle tre lei è la mora, Anna Carlucci sorella di Milly e Gabriella cosa fa oggi e come si è ridotta

Negli anni Ottanta rappresentano tre Stelle della conduzione televisiva. Gabriella, Milly e Anna Carlucci: tre presentatrici di spessore. Progressivamente, Anna retrocede dal piccolo schermo. Vediamo oggi com’è e di cosa si occupa.

Delle tre, Milly è quella che resiste sulle Stelle. 68 anni e non li dimostra, Milly è presentatrice nell’animo e nel corpo. Statuaria con la sua postura che sembra naturalmente perfetta è un fiume in piena nel condurre magistralmente ogni programma che porta il suo nome.

Affari di famiglia

Negli anni Ottanta la Stella Milly condivide la sua professione con le sorelle Anna e Gabriella. Entrambe eccellenti. Entrambe, come Milly, donne di cultura prima ancora che abili conoscitrici del Mondo televisivo. Gabriella ad un certo punto presta il suo talento alla politica e si ritira dal piccolo schermo. Ma prima di lei si perde traccia di Anna che delle tre lei è la mora e anche la più piccola. Ha 62 anni e pare sia mamma di un unico figlio, Matteo. E da quel che apprendiamo sarebbe sposata con un industriale del settore farmaceutico, Marco Catelli.

Il suo passato e i suoi programmi in TV

Laureata in Lingue e letteratura moderne con indirizzo cinematografico, Anna Carlucci frequenta una scuola di comunicazione sociale fondata da un dirigente RAI. Sono anni diversi, dove la Tv funge soprattutto da industria culturale con lo stampo socio-educativo di Ettore Bernabei. Una TV che è agenzia culturale e in questo contesto Anna Carlucci conduce “Parola Mia” su Rai Uno con Luciano Rispoli. È il programma che la porta dinanzi al grande pubblico e con discrezione entra nelle case degli italiani conquistando fidelizzazione e stima.

Delle tre lei è la mora, competente e preparata, ecco oggi di cosa si occupa

Dalle sembianze fisiche abbastanza diverse dalle altre due sorelle non foss’altro per la chioma che è riccia e nera, Anna non può certo dirsi la meno preparata, e nonostante l’età che avanza, rimane sempre una gran bella donna. In un’intervista recente dichiara che in fondo presentare e condurre non è la sua massima aspirazione, sebbene di fronte alle proposte del passato ha accettato e onorato alla grande gli incarichi. Da qualche anno è a lavoro nel retrobottega del medium televisivo.

Infatti è autrice e di recente cura le pagine social di Ballando con le Stelle, uno dei programmi di grande successo in casa RAI. A vederla oggi, comunque è una bella donna, ma molto diversa da Milly almeno nell’aspetto fisico. Decisamente più urban, look pratico e giovanile. Una donna del fare.