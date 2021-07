Con il movimento visto durante la settimana appena conclusasi, le azioni UnipolSAI potrebbero essere sul punto di esplodere al rialzo.

Premesso che la tendenza in corso è ribassista, le quotazioni hanno dapprima tentato di rompere al ribasso il forte supporto in area 2,264 euro (II obiettivo di prezzo), ma poi sono scattate al rialzo riportandosi sui livelli della settimana precedente. In particolare area 2,362 euro sembra essere il punto di accumulazione sia al rialzo che al ribasso delle quotazioni di UnipolSAI.

Per le prossime settimane, quindi, lo scenario è abbastanza ben delineato. Una chiusura settimanale inferiore a 2,264 euro farebbe accelerare al ribasso verso l’obiettivo successivo in area 2,016 euro (III obiettivo di prezzo). Viceversa, una chiusura superiore a 2,422 euro darebbe forza ai rialzisti che prenderebbero definitivamente il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 2,516 euro.

I principali punti di forza di UnipolSAI sono i seguenti

La società presenta multipli degli utili molto interessanti. Allo stato attuale, infatti, il titolo potrebbe raddoppiare il suo valore per allinearsi alla media del settore di riferimento

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Quest’azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento.

La visibilità sulle prossime attività del gruppo è eccellente. Gli analisti del settore hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell’azienda.

Storicamente, il gruppo ha registrato dati di bilancio superiori alle aspettative.

I principali punti di debolezza, invece, sono i seguenti

Date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le quote con più alto potenziale di crescita del fatturato.

Le prospettive di crescita degli utili dell’azienda sono molto deboli.

Secondo gli analisti che coprono UnipolSAI il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione del 10%.

Le azioni UnipolSAI potrebbero essere sul punto di esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 21 maggio in rialzo dell’1,41% rispetto alla seduta precedente a quota 2,726 euro.

Time frame settimanale

