Dopo un recupero che ha portato a una performance di oltre il 200% nell’ultimo anno, le azioni Tiscali sono in bilico tra un nuovo slancio rialzista e l’aggiornamento dei minimi storici.

Prima di occuparci dell’analisi grafica, alcuni dati riguardo la valutazione del titolo sia da parte degli analisti che utilizzando il metodo dei multipli di mercato.

Al momento c’è un solo analista che copre Tiscali e il suo giudizio è vendere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di oltre il 40%.

Se, invece, si utilizza il metodo del discounted cash flow per calcolare il fair value del titolo, si scopre che Tiscali è sottovalutato di oltre il 90%. Il suo fair value, infatti, è stimato essere 0,45 euro a fronte di una quotazione attuale pari a 0,0262 euro.

Lo scenario, però, cambia completamente se si considera il metodo dei multipli di mercato. In questo caso, infatti, qualunque sia la metrica utilizzata Tiscali risulta essere fortemente sopravvalutata.

Le azioni Tiscali sono in bilico tra un nuovo slancio rialzista e l’aggiornamento dei minimi storici: Le indicazioni dell’analisi grafica

Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 0,0262 euro in ribasso dello 1,87% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,0257-0,0288 euro da ormai molti mesi. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alla tendenza sul titolo.

Di particolare importanza è la tenuta del supporto in area 0,0257 euro. La sua rottura in chiusura mensile, infatti, farebbe invertire al ribasso anche la tendenza di lungo periodo con conseguenze disastrose sul titolo che potrebbe scendere fino in aera 0,01 euro.

In caso di tenuta del supporto, invece, le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura. In questo caso Tiscali potrebbe addirittura quasi triplicare il suo attuale valore.

Time frame settimanale

Time frame mensile

