Tra le tante agevolazioni e bonus per la casa, ha un’importanza rilevante il bonus mobili 2021. Quest’agevolazione permette di ottenere una detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili fino ad una spesa di 16.000 euro. Su questa misura sono molti i dubbi e più volte gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno risposto in merito. Ecco la domanda a cui oggi rispondono gli Esperti: è possibile con i lavori al box auto utilizzare l’incredibile bonus sui mobili fino a 16.000 euro con lo sconto in fattura? Il bonus mobili 2021 è molto più conveniente del 2020 in quanto il tetto di spesa è aumentato, passando da 10.000 euro a 16.000 euro. Ma ci sono dei vincoli da rispettare, analizziamo quali sono.

È possibile con i lavori al box auto utilizzare l’incredibile bonus sui mobili fino a 16.000 euro con lo sconto in fattura?

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per l’anno 2021 il bonus mobili collegato ai lavori di ristrutturazione edilizia. La detrazione spettante è del 50% sul limite di spesa di 16.000 euro (nel 2020 era di 10.000 euro).

Il bonus mobili 2021 è previsto per i contribuenti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con categoria A+, solo per i forni è prevista la categoria A. Il bonus è finalizzato all’arredo degli immobili oggetto di interventi per il recupero edilizi.

In riferimento alla domanda posta le spese relative ai lavori o acquisto di un box non permettono di beneficiare del bonus mobili 2021 (arredamento ed elettrodomestici). Questo perché il bonus è collegato alla detrazione delle spese di manutenzione straordinaria degli edifici.

A specificare tale differenza è la stessa Agenzia delle Entrate nella guida sul bonus mobili.

È possibile lo sconto o la cessione del credito per il bonus mobili?

In riferimento allo sconto del 50% direttamente in fattura, l’agevolazione non lo permette. Per il bonus mobili è possibile solo la detrazione fiscale in 10 quote annuali di uguale importo nella dichiarazione dei redditi. Non è possibile optare né per lo sconto in fattura né per la cessione del credito.