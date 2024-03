5 Paesi dove puoi andare in vacanza anche se non hai il visto: ti basta il passaporto

Il passaporto italiano è uno dei più “potenti” in assoluto. Infatti, si tratta di uno dei documenti più vantaggiosi, perché apre le porte a moltissime Paesi che, quindi, noi italiani possiamo visitare senza lo stress di dover ottenere il visto, oppure comunque attraverso un visto che si ottiene molto facilmente e che corrisponde a un documento da compilare una volta atterrati nel Paese di destinazione.

Prima di vedere quali sono i paesi che è possibile visitare senza visto, è doveroso specificare che tutti cittadini dell’Unione Europea, quindi anche noi italiani, possiedono un vantaggio grandissimo e unico al mondo: quello di muoversi in tutti i Paesi che fanno dell’Unione Europea o dell’Area Schengen presentando soltanto la propria carta d’identità, quindi non occorre neanche il portafoglio. Si tratta di un privilegio gravissimo che esiste solo nell’Unione Europea.

Ma quali sono i Paesi che è possibile visitare senza visto? Eccone 5 tra i più belli nei quali potresti passare alcuni giorni o, addirittura dei mesi.

Alcuni dei paesi che puoi visitare senza visto: basta il passaporto!

Albania (fino a 90 giorni)

L’Albania è un paese situato nella regione dei Balcani, nell’Europa sud-orientale. Condivide i suoi confini con Montenegro a nord-ovest, Kosovo a nord, Macedonia del Nord a nord-est, e Grecia a sud. A ovest, l’Albania si affaccia sul Mar Adriatico, mentre a sud-ovest confina con il Mar Ionio. Rispetto all’Italia si trova ad est del Mar Adriatico, di fronte alla costa orientale italiana. L’Albania è un paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali. La capitale Tirana è un vivace centro urbano, con una miscela di stili architettonici. La piazza Skanderbeg è il cuore della città, dominata dalla statua equestre di Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese. Altre attrazioni includono la Moschea Et’hem Bey, il Museo Nazionale di Albania e il Bazar di Tirana.

Bellissima anche Berat: conosciuta anche come “La città delle mille finestre“, è un sito UNESCO del Patrimonio Mondiale famoso per il suo centro storico ben conservato, caratterizzato da strade acciottolate e case tradizionali ottomane. Il Castello di Berat, situato su una collina con una vista mozzafiato sulla città, è un’altra attrazione imperdibile.

Antigua (fino a 3 mesi)

Antigua è un’affascinante destinazioni per chi ama il sole, il mare e la natura. L’isola di trova nel Mar dei Caraibi, nell’area conosciuta come arcipelago delle Piccole Antille, situata a est di Porto Rico e a nord delle isole della Guadalupa. Antigua è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Alcune delle spiagge più belle includono Dickenson Bay, Jolly Beach, Half Moon Bay, e Valley Church Beach. Molto affascinante Nelson’s Dockyard, storico sito patrimonio mondiale dell’UNESCO si trova nel Parco Nazionale di Nelson’s Dockyard ed è un’antica base navale britannica, ricca di storia e ben conservata.

Argentina (fino a 3 mesi)

L’Argentina è un paese molto vasto situato nella parte meridionale del continente sudamericano. Buenos Aires. la capitale e la città più grande d una destinazione imperdibile. Conosciuta per i suoi quartieri storici come La Boca e San Telmo, i suoi maestosi edifici neoclassici, i vivaci mercati, i tangueros in Plaza Dorrego e il famoso cimitero della Recoleta dove è sepolta Evita Perón. Da vedere anche Patagonia, vasta regione a sud dell’Argentina che offre una bellezza naturale straordinaria, con paesaggi mozzafiato come il Parco Nazionale Los Glaciares, che ospita il celebre ghiacciaio Perito Moreno, e la Terra del Fuoco, nota per la città più a sud del mondo, Ushuaia.

Brasile (fino a 90 giorni)

È il più grande paese del Sud America e offre una vasta gamma di attrazioni e luoghi da visitare senza bisogno di ottenere il visto. Rio de Janeiro è una delle città più iconiche, famosa per le sue spiagge come Copacabana e Ipanema, per il monte del Pan di Zucchero e per il Cristo Redentore, una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo. Meravigliosa la Foresta Pluviale in Amazzonia, la più grande del mondo che offre un ecosistema unico ricco di biodiversità. Le escursioni in barca lungo il Rio delle Amazzoni e i tour della foresta offrono l’opportunità di vedere animali selvatici, piante esotiche e scoprire le culture indigene.

Canada (fino a 6 mesi)

Secondo paese più grande del mondo per estensione territoriale, offre una vasta gamma di attrazioni naturali, culturali e storiche. Separato dall’Italia dall’Oceano Atlantico e dall’Europa dall’Oceano Atlantico settentrionale, permette di ammirare meraviglie come il Parco Nazionale Banff: situato nelle Montagne Rocciose Canadesi, offre paesaggi spettacolari con montagne imponenti, laghi cristallini, cascate mozzafiato e una ricca fauna selvatica. Luoghi da non perdere includono il Lago Louise, il Lago Moraine e la città di Banff. Da non perdere le Cascate del Niagara, situate al confine con gli Stati Uniti, così come la capitale Toronto, un vivace centro culturale e economico con una ricca diversità culturale.

