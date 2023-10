Tra il 2 e il 6 ottobre le azioni Tamburi Investment Partners hanno continuato a salire sulla scia del buyback che ha portato la società a possedere circa il 10% del capitale proprio. D’altra parte, il riacquisto di azioni proprie è un chiaro segnale di fiducia del management nella società e nelle sue potenzialità. Non deve sorprendere, quindi, che il mercato stia premiando le azioni Tamburi Investment Partners che da inizio anno stanno guadagnando oltre il 30%.

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni Tamburi Investment Partners hanno un ottimo giudizio da parte degli analisti. Tutti e tre gli analisti che coprono il titolo, infatti, danno un rating Compra adesso. L’ottimismo sul titolo è confermato dal prezzo obiettivo medio a un anno che allo stato attuale esprime una sottovalutazione di oltre il 47%. È interessante notare due cose: anche nel caso più pessimistico le azioni Tamburi Investment Partners hanno una sottovalutazione superiore al 45%, i tre analisti hanno prezzi obiettivo molto simili. La convergenza di visione tra i diversi analisti potrebbe essere sinonimo di una chiara evidenza delle potenzialità del titolo azionario.

Le azioni Tamburi Investment Partners continuano a salire sulla scia del buyback: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 11 ottobre a quota 8,53 € in rialzo del 2,77% rispetto alla seduta precedente.

Ottima seduta al rialzo per le azioni in questione chiudono con una delle migliori performance tra le 100 azioni più capitalizzate di Piazza Affari. Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è chiaramente rialzista, ma il vero ostacolo che presto dovranno affrontare è quello posto in area 8,74 €. In passato, infatti, questo livello aveva già frenato le quotazioni e, quindi, bisognerà prestare molta attenzione. La sua rottura potrebbe favorire una continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 8,36 €

