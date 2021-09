Il 2021 è stato per il titolo Relatech un anno abbastanza piatto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono mosse all’interno dell’ampio range 2,58 euro – 3,08 euro. In questo periodo, poi, le azioni Relatech alle prese con un forte resistenza potrebbero balzare del 20% dai livelli attuali. Siccome, quindi, si trovano a contatto con la parte alta del trading range indicato in precedente, il livello da monitorare con attenzione passa per area 3,08 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento della massima estensione rialzista porterebbe a una performance di circa il 20% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, si dovesse partire al ribasso una stima preliminare dell’obiettivo di prezzo si trova in area 1,5 euro.

Se si considera il fair value di Relatech calcolato con il metodo del discounted cash flow il titolo risulta essere molto sottovalutato. Il nostro Ufficio Studi dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e aver normalizzato utili e ricavi, è giunto alla stima di un fair value in area 5 euro per azione, con una sottovalutazione di circa il 100% rispetto ai prezzi attuali.

Lo scenario che vede il titolo molto sottovalutato è supportato dagli analisti che coprono Relatech. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione è abbastanza complessa. Se da un lato un il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Dall’altro i multipli degli utili esprimono una certa sopravvalutazione per Relatech.

Tuttavia le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita e questo è un aspetto molto importante per le prospettive future del titolo.

Le azioni Relatech alle prese con un forte resistenza potrebbero balzare del 20% dai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 22 settembre in rialzo dell’1,06% rispetto alla seduta precedente a quota 2,85 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Dopo la grande paura per Piazza Affari adesso si apre questa grande opportunità