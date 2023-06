Le azioni Piaggio sono chiamate a decidere sul loro futuro: sarà rialzo o ribasso?

Con un rialzo come non se ne vedevano da oltre un mese, le azioni Piaggio sono chiamate a decidere sul loro futuro. A breve, infatti, potrebbero trovarsi ad affrontare livelli che già in passato hanno frenato l’ascesa dl titolo.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista della valutazione le azioni Piaggio risultano essere sottovalutate. Basti La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche il rapporto prezzo su utili è interessante.

Dal punto di vista degli analisti, poi, questi nell’ultimo anno hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Così come, sempre nello stesso arco temporale hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

In generale gli analisti sono positivi sul titolo con un consenso medio

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento che possiamo stimare essere superiore al 25%. Altro aspetto positivo è che le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.

Di interesse, poi, c’è anche il rendimento del dividendo che alle quotazioni attuali è superiore al 5%.

Tra gli aspetti negativi, invece, c’è che i prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Le azioni Piaggio sono chiamate a decidere sul loro futuro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 14 giugno a quota 3,770 €, in rialzo del 2,72% rispetto alla seduta precedente.

Con un rialzo come non se ne vedevano da oltre un mese, le azioni Piaggio hanno rotto gli indugi preparandosi all’assalto della resistenza in area 3,864 €. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe favorire ulteriori allunghi rialzisti secondo lo scenario illustrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,672 €.

