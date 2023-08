La seduta del 10 agosto ha visto tutto il settore del lusso europeo scattare al rialzo. In questo contesto le azioni Moncler brillano a Piazza Affari. A scatenare la corsa al rialzo sono state anche le notizie in arrivo dalla Cina che ha rimosso il divieto per i turisti con viaggi di gruppo organizzati verso oltre 70 Paesi. Una misura che era stata introdotta per contenere la pandemia di Covid. Grazie a questa decisione sull’Eurostoxx il settore del lusso è stato tra i migliori.

Le raccomandazioni degli analisti

La view degli analisti è abbastanza convergente nel caso di Moncler. Se si guarda al prezzo obiettivo espresso da ciascuno di loro negli ultimi tre mesi, infatti, ci si rende conto che si passa da una sopravvalutazione dell’1,6% circa, a una sottovalutazione di circa il 25%. Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 14%. Il rating medio è Compra, con un solo giudizio di Vendi adesso.

La valutazione di Moncler sulla base dei fondamentali

Come si può notare dal grafico, il fatturato di Moncler è stato, e secondo le previsioni sarà, in continua ascesa. Inoltre, le previsioni si discostano poco dal dato reale a conferma di una buona visibilità dei conti della banca.

Anche l’utile per azioni (EPS) è stato in costante crescita. È interessante notare come spesso l’EPS è stato migliore rispetto alle previsioni degli analisti. È interessante che l’EPS è previsto crescere anche per i prossimi anni.

Le azioni Moncler brillano a Piazza Affari anche grazie anche alla Cina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 10 agosto in rialzo del 3,59% rispetto alla seduta precedente a quota 64,04 €.

Ottimo rialzo per quello che è stato il miglior titolo del Ftse Mib che è riuscito a superare la forte area di resistenza a 63,34 €. Il vero ostacolo, però, passa per area 66,94 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato la corsa dei tori. Il suo superamento, quindi, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 80 € circa. In caso contrario, potrebbe partire un ritracciamento con possibile capolinea area 60 € come già capitato in passato.