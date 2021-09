Le azioni Matica Fintec saranno le prossime a seguire le orme di EuKedos? Settimana scorsa dopo un rialzo del 25% facevamo notare come il titolo EuKedos avesse ancora molto spazio al rialzo. La settimana appena conclusasi ha visto un ulteriore guadagno del 125%, ma adesso le quotazioni hanno raggiunto livelli dai quali un ribasso diventa altamente probabile.

Questa settimana ci concentriamo sul secondo miglior titolo come performance. Le azioni Matica Fintec hanno guadagnato circa il 26% dopo essere arrivate a guadagnare anche il 46%.

Questo forte movimento ha determinato un forte shock sul grafico settimanale dei prezzi. Come si vede, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 2,25 euro della proiezione rialzista in corso (linea continua) e immediatamente ritracciato. Un ritracciamento così profondo che ha portato all’inversione ribassista e al raggiungimento e superamento della proiezione ribassista in corso (linea tratteggiata). Il prossimo obiettivo al ribasso si trova in area 1,945 euro e a seguire in area 1,69 euro.

È sul time frame mensile, però, che ci sono le più interessanti prospettive di crescita. Come si vede al grafico, infatti, in questo momento le quotazioni hanno superato area 2,03 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una proiezione rialzista che ha come obiettivo più vicino area 2,91 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire area 3,79 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, nel lungo periodo il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 90%.

Questo forte potenziale rialzista non trova riscontro nella valutazione del titolo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, Matica Fintec risulta essere sopravvalutata.

L’elemento chiave che rende il titolo molto interessante è quello legato al suo potenziale di crescita in termini di utili e di fatturato. Nei prossimi tre anni, infatti, l’utile è atteso crescere mediamente di oltre l’80% all’anno, un livello molto superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano.

Avvertenze

Prima di concludere, un’importante annotazione. La società è valutata circa 20 milioni di euro. Siamo, quindi, in presenza di un titolo a piccola capitalizzazione. Inoltre, fino a qualche settimana, prima che iniziasse la corsa al rialzo, il controvalore scambiato giornalmente era inferiore a 100.000 euro. Adesso, invece, gli scambi sono saliti a oltre 2 milioni euro. Fare attenzione che un ritorno a scambi ridotti possa portare a un aumento della volatilità e, quindi, a potenziali forti perdite in conto capitale.

Matica Fintec (MIL:MFT) ha chiuso la seduta del 10 settembre in ribasso del 4,57% rispetto alla seduta precedente a 2,09 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile