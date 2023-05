A livello annuale le azioni Piaggio sono al terzo posto tra le migliori del Ftse Mib dietro Unicredit e Brunello Cucinelli. Un ottimo risultato raggiunto nonostante da un mese a questa parte le quotazioni abbiano dato vita a un movimento ribassista che ha portato a un ribasso di oltre il 10%. Adesso, però, le cose sembrerebbero essere cambiate tanto che le azioni della Vespa potrebbero avere già spiccato il volo sul Ftse Mib.

I motivi per comprare o non comprare queste azioni

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Piaggio è molto sottovalutato. Con un rapporto “enterprise value to sales” di circa 0,74 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata ed è tra le più sottovalutate di Piazza Affari. Anche il rapporto prezzo su utili esprime sottovalutazione rispetto al settore di riferimento, mentre è in linea con la media del mercato italiano. Inoltre, la società presenta anche un interessante dividendo il cui rendimento è pari a circa il 5%.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività. Negli ultimi 12 mesi, quindi, hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, registriamo che la maggior parte degli analisti che si occupano del titolo esprimono un giudizio Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono Piaggio hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che al momento esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.

Le azioni della Vespa potrebbero avere già spiccato il volo sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 22 maggio a quota 3,800 €, in rialzo dell’1,23% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede in figura, il supporto in area 3,532 € ha portato a un’inversione rialzista che sta trovando conferma dalla rottura della resistenza in aera 3,77 €. La proiezione rialzista (linea tratteggiata), quindi, potrebbe muoversi fino al primo probabile punto di inversione in area 4,072 €. Se superato, poi, gli altri livelli chiave dove si potrebbe assistere a un’inversione ribassista passano per i livelli indicate dalle linee rosse tratteggiate.

I ribassisti, invece, potrebbe riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 3,532 €. In questo caso la proiezione ribassista (linea continua) potrebbe svilupparsi come indicato in figura.

