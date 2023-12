Tra le azioni che hanno registrato la peggiore performance di giornata tra le Blue Chip di Piazza Affari ci sono Saipem e Banco BPM. Oltre al pesante ribasso, però, c’è un altro aspetto che accomuna i due titoli azionari. Entrambi hanno rotto livelli chiave con potenziali importanti conseguenze negative sul futuro andamento delle quotazioni. Non siamo, quindi, solo in presenza di azioni che hanno registrato la peggiore performance di giornata tra le Blue Chip di Piazza Affari, ma che hanno dato un forte segnale ribassista.

Dopo circa un mese di tentativi i supporto cedono e le azioni Saipem accelerano al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 7 dicembre in ribasso del 4,14% rispetto alla seduta precedente a 1,4010 €.

Era da circa un mese che le azioni Saipem cercavano di rompere al ribasso il supporto in area 1,4155 € e ogni volta il tentativo fallito si traduceva nel tipico rimbalzo del gatto morto. Questa volta, però, il supporto ha ceduto e potrebbe essere la volta buona per i ribassisti di prendere il sopravvento. D’altra parte non si vedeva un ribasso così importante da metà ottobre. Il ribasso, quindi, potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo l’immediato recupero di area 1,4155 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Brutto segnale ribassista per le azioni Banco BPM: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 7 dicembre in area 4,93 €, in ribasso del 3,94% rispetto alla seduta precedente.

Era da oltre quattro mesi che non si registrava un ribasso così importante sul titolo. Cosa ancora più importante, però, è la rottura del supporto in area 5,064 €. A questo punto, quindi, potrebbe essere molto probabile un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo l’immediato recupero di area 5,064 € potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

È altresì importante notare la perdita di forza relativa delle azioni Banco BPM rispetto al Ftse Mib.

