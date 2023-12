Era dal 21 novembre che il Ftse Mib non perdeva così tanto in una singola seduta. A trainare la pattuglia dei ribassisti sono state le banche che hanno visto l’indice settoriale perdere oltre l’1,55%. Tuttavia, in una giornata negativa per il settore bancario, c’è stato un titolo azionario che è scattato al rialzo. Stiamo parlando di FinecoBank che ha guadagnato l’1,55%. L’aspetto interessante è che da inizio anno non solo queste azioni sono state le peggiori del settore bancario, ma sono anche tra le 3 Blue Chips che hanno perso di più. Nel caso del titolo in questione il ribasso è stato di circa il 19%

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti non hanno una visione comune sul titolo FinecoBank, anche se il rating medio è Compra. Questa media è il risultato di un insieme di raccomandazioni non sempre molto in accordo tra di loro. Si passa, infatti, da sette analisti che danno un rating Compra adesso a sette che ne hanno uno Mantieni, fino ad arrivare a un analista che ha una raccomandazione Vendi adesso.

Questa incertezza sul titolo si ritrova anche nei target di prezzo che spaziano da una sottovalutazione del 33% circa a una sopravvalutazione di circa il 10%. In media, invece, le azioni FinecoBank sono sottovalutate di circa il 9%.

Da notare che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

In una giornata negativa per il settore bancario, c’è stato un titolo azionario che è scattato al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 12,81 €, in rialzo dell’1,55% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 13,32 €.

I ribassisti, invece, potrebbero rafforzarsi nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 12,387 €.

Letture consigliate

Fare una vacanza di Capodanno nel luogo preferito senza spendere quasi nulla per l’alloggio con una soluzione geniale