Il forte rialzo del Ftse Mib ha caratterizzato la seduta di contrattazioni. Un rialzo così importante che ha reso l’indice italiano il migliore a livello mondiale secondo solo al NASDAQ. In questo contesto le azioni che hanno guidato il rialzo del Ftse Mib sono state ERG e STMicroelectronics.

Situazione di incertezza per le azioni ERG in bilico tra rialzo e ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 29 agosto a quota 25,50 €, in rialzo del 2,49% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la forte discesa scattata a seguito della semestrale inferiore alle attese, le quotazioni sono scattate al rialzo, ma a fasi alterne. Dopo il forte rialzo del 23 agosto, infatti, le quotazioni si sono come bloccate in prossimità di area 24,80 €. Fino a quando questo livello resisterà le probabilità di vedere un’accelerazione rialzista non sono trascurabili. D’altra parte con il rialzo del 29 agosto c’è stata una reazione, ma per potere parlare di rialzo potrebbe essere necessario attendere la rottura della resistenza in area 25,50 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. E la chiusura di seduta è stata proprio a 25,50 €.

Per un’inversione ribassista, invece, potrebbe essere importante una chiusura giornaliera inferiore a 24,36 €.

Tra le azioni che hanno guidato il rialzo del Ftse Mib quelle STMicroelectronics potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 29 agosto a quota 44,105 €, in rialzo del 2,14% rispetto alla seduta precedente.

La seduta del 29 agosto potrebbe avere un impatto molto importante sul futuro del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura giornaliera è stata superiore alla resistenza in area 43,80 € con conseguente potenziale accelerazione rialzista secondo la proiezione mostrata in figura dalla linea tratteggiata.

Una chiusura giornaliera inferiore a 43,80 €, invece, potrebbe nuovamente favorire i ribassisti.

