In una settimana che ha visto il Ftse Mib spingere al rialzo 22 titoli azionari su 40 hanno fatto peggio dell’indice di riferimento. Solo una, però, ha chiuso in territorio negativo. Ma quali sono state le azioni che al termine della settimana hanno fatto peggio dell’indice principale di Piazza Affari? Consideriamo le ultime tre della classifica: Saipem, NEXI, Reply, ricordando che solo la prima ha chiuso un territorio negativo.

Tra le azioni che al termine della settimana hanno fatto peggio dell’indice di riferimento Saipem è l’unica ad avere chiuso in territorio negativo

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 14 luglio in ribasso dell’1,71% rispetto alla seduta precedente a 1,395 €.

La tendenza in corso era saldamente rialzista, ma la chiusura del 14 luglio potrebbe averle dato il colpo di grazi. Le quotazioni, infatti, hanno rotto al ribasso il supporto in area 1,447 € sul quale si erano appoggiate per diversi giorni. Questo break ribassista potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Lo scenario rialzista, invece, è indicato dalla linea continua e potrebbe riprendere forza da una chiusura giornaliera superiore a 1,447 €.

Ribasso in arrivo per le azioni NEXI? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 14 luglio a quota 7,620 €, in ribasso dello 0,94% rispetto alla chiusura della seduta precedente

Da ormai alcune sedute la resistenza in area 7,694 € sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Questa difficoltà potrebbe favorire un ritracciamento delle quotazioni che sotto area 6,8 € potrebbe portare a una vera e propria inversione di tendenza ribassista.

Nel caso di una rottura della resistenza, invece, il titolo NEXI potrebbe accelerare e svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Le azioni Reply sono sospese tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 14 luglio a quota 105,2 €, in ribasso dello 0,09% rispetto alla seduta precedente.

Il futuro del titolo dipende da cosa accadrà in area 103 €/104 €. Sopra questo livello le quotazioni potrebbero partire al rialzo secondo lo scenario mostrato dalla linea continua (conferma potrebbe arrivare dalla rottura di area 107,5 €). Sotto, invece, il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato dalla linea tratteggiata.

