Dopo settimane di discesa ininterrotta, le azioni Campari tornano a correre a Piazza Affari segnando una delle migliori performance di giornata. A spingere in alto le quotazioni sono state le notizie proveniente dagli analisti che coprono il titolo.

Le raccomandazioni degli analisti che hanno spinto il titolo al rialzo

Campari dopo giorni di flessione ha chiuso al rialzo, trainato dalla valutazione positiva di alcune importanti case di affari.

Gli analisti di Citigroup hanno ridotto il target price per Campari da 11,5 a 10 euro, ma contemporaneamente migliorato la raccomandazione sul titolo da “Neutral” a “Buy”. Citigroup, pur riducendo il target price, attribuisce la raccomandazione positiva a una limitata esposizione di Campari al contesto commerciale incerto in Cina, prevedendo un potenziale upside del 16% in borsa.

Société Générale ha aumentato il prezzo obiettivo per Campari da 13,5 a 14 euro, confermando la raccomandazione di acquisto, indicando un potenziale rialzo del 55%.

Morgan Stanley mantiene la raccomandazione “equal-weigh” su Campari, riducendo il prezzo obiettivo da 13,3 a 10 euro. Nonostante si aspettino che Campari superi i concorrenti nel settore degli spiriti nei prossimi tre anni, gli analisti citano un contesto macro complesso e l’incertezza sul deal Courvoisier come possibili limitazioni al re-rating.

Le azioni Campari tornano a correre a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 23 gennaio a quota 9,19 €, in rialzo del 2,45% rispetto alla seduta precedente.

Dopo una lunga discesa che ha portato alla formazione di una lunga sequenza di massimi e minimi decrescenti, le quotazioni si fanno notare per una chiusura al rialzo come non se ne vedevano dal giugno 2023. L’unica aspetto che deve indurre al rialzo è che il rialzo dei prezzi non è stato accompagnato da un’esplosione dei volumi.

Nelle prossime sedute, quindi, bisognerà capire se il rialzo è stato solo una conseguenza della vicinanza del supporto in area 8,859 € oppure di un’inversione di tendenza rialzista. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Lettura consigliata

2 motivi per investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti secondo Pictet AM