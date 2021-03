La sac à poche, o tasca da pasticciere, è croce e delizia della pasticceria. Ogni appassionato di pasticceria sa perfettamente che arriverà il momento in cui bisognerà fare i conti con questo strumento di decorazione per dolci. Usare la sac à poche non è mai stato così semplice grazie a questi consigli che la Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire ai propri Lettori. Quella della decorazione dei dolci è pur sempre un’arte da imparare con l’esperienza.

La tasca da pasticciere

Esistono davvero tante tipologie di tasche da pasticciere, di materiali e grandezze diverse. Le più comuni sono in stoffa e riutilizzabili dopo un apposito lavaggio.

Ma esistono anche sac à poche in plastica usa e getta, comode perché verranno smaltite dopo ogni utilizzo. Ma quello che fa realmente la differenza nell’utilizzo di questo strumento di pasticceria è la punta.

La punta della sac à poche trova espressione in forme e dimensioni estremamente differenti. Alcune punte sono ottime per decorare torte, altre servono nella realizzazione di fiori di panna, altre ancora per farcire le naked cake.

Insomma, esiste tutto un mondo dietro alla sacca da pasticciere. La Redazione intende analizzare le difficoltà più frequenti a cui gli appassionati di cucina devono far fronte.

Come riempirla

Usare la sac à poche non è mai stato così semplice grazie a questi consigli che risolvono un gran numero di problemi. Il primo scoglio è riempire una sac à poche senza sporcare tutto e senza che il ripieno fuoriesca.

Per riempirla consigliamo di utilizzare un bicchiere per frullatore a immersione. Inserire la punta nella tasca da pasticciere, poi inserirla nel bicchierone e svuotare all’infuori i bordi della sac a poche.

Riempire lasciando sempre circa 3 dita dall’altezza dei bordi. In questo modo sarà possibile utilizzare entrambe le mani per riempire e tutto senza sporcare nulla.

Un altro modo consiste nello svuotare i bordi della sac à poche sul dorso della mano, con il pollice e il resto delle dita ben aperte. L’arco tra il pollice e le altre dita servirà a sostenere i bordi della tasca.

Le punte

Sulle punte esiste un mondo, probabilmente impossibile da raccontare nel dettaglio. Tuttavia ecco alcune linee guida generali. Le punte a stella servono per decorare i cupcakes e per preparazioni come zeppole, eclairs e pasta choux in generale.

Quelle a foro servono per la realizzazione di scritte su torte o dolci, mentre quelle a fiore per realizzare le omonime decorazioni su torta. Poi ne esistono diverse, a forma di onda o con beccucci stretti, i dettagli dipendono esclusivamente da fantasia e abilità del pasticciere.

Come usarla

Per usarla, bisognerà esercitare la giusta pressione, possibilmente nella parte terminale della sacca, in modo da far scendere il ripieno senza creare vuoti d’aria.

Consigliamo sempre di far fuoriuscire un po’ d’aria prima di decorare, sacrificando un po’ di ripieno spremendolo nella ciotola. Usare la sac à poche non è mai stato così semplice grazie a questi consigli!