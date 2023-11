Le 5 migliori carte di credito nel 2023 secondo i siti specializzati: costi, vantaggi e penali

Sono utili perché ci aiutano ad affrontare le piccole emergenze ma dobbiamo stare attenti a come maneggiarle. Spesso facciamo errori che rendono le carte davvero poco convenienti, eppure ce ne sono alcune nel mercato nel 2023 che sono pratiche e vantaggiose.

Ci sono diverse carte di credito in circolazione e scegliere quella che fa al caso nostro non è semplice. È necessario seguire i consigli degli esperti per capire come funziona una carta di credito, quale differenza c’è rispetto alla carta di debito, quali sono i vantaggi e le penali. Quando scegliamo una carta di credito dovremmo sempre prestare attenzione alle modalità richieste dall’istituto di credito per l’attivazione. Se può essere effettuata online sarà più comodo rispetto alla visita in filiale. Alcune carte possono essere ottenute più facilmente di altre. Gli istituti di credito potrebbero richiedere soglie minime di reddito oppure l’apertura di un conto corrente.

Se i giorni di consegna sono superiori ai 10 forse è meglio scegliere una carta differente. Facciamoci spiegare con precisione quali sono i costi di emissione e qual è il canone annuo sia per la carta principale che per quella secondaria. Ricordiamoci la differenza tra carta di credito e carta di debito. La prima può essere slegata dal conto corrente, la seconda è legata a un conto corrente. La carta di credito ha un plafond disponibile, la carta di debito si basa su quanto contenuto nel conto corrente. L’addebito con carta di credito in genere avviene 30 giorni dopo avere effettuato l’acquisto.

La classifica finale

Tra le 5 migliori carte di credito del 2023 troviamo la Flexia Gold Unicredit del circuito Mastercard che si caratterizza per un’alta disponibilità di spesa che concede il fido. Si va da una cifra base di 3.000 euro fino ai 15.000 con interessi che variano a seconda della modalità del rimborso. Questo può essere a saldo, a rate o revolving, la modalità revolving è una delle forme di restituzione rateale.

Al quarto posto troviamo la Carta Verde American Express del circuito Amex che non ha un limite prefissato. Il programma fedeltà inoltre permette di accumulare punti e ottenerne benefici dalle spese quotidiane.

Al terzo posto troviamo la Mediolanum Credit Visa del circuito Mastercard e Visa che è gratuita per il primo anno ed è abilitata a servizi come easy shopping e spendig control. Quest’ultimo servizio permette di gestire le spese direttamente da una app che si scarica sullo smartphone. Al secondo posto si piazza la Carta Blu American Express del circuito Amex che costa 35 euro all’anno, anche se il primo anno è gratuito. Permette di pagare le spese a saldo a metà del mese successivo oppure prevede pagamenti a rate: i tassi applicati sono TAN 14% e TAEG 23,69%.

Le 5 migliori carte di credito nel 2023, a cosa fare attenzione

Al primo posto come una delle migliori carte di credito per il 2023 secondo i siti specializzati si piazza la Carta PAYBACK American Express del circuito Amex. Propone flessibilità nei pagamenti, ha un TAEG del 14%, permette di accumulare tanti punti che possono essere utilizzati quando spendiamo utilizzando la carta.

Quando scegliamo una carta di credito dobbiamo sempre fare caso al canone annuo e al plafond base che deve essere limitato a seconda delle nostre possibilità. Anche quando l’istituto di credito ci permette plafond elevati siamo noi che dobbiamo intervenire scegliendo quello che può crearci minori problemi. Cerchiamo nel contratto la sezione che parla di commissioni, anche quelle all’estero e studiamo TAG e TAEG che spesso offrono occasioni da non perdere. Leggiamo attentamente le opzioni di recesso. Queste spesso possono essere molto penalizzanti quando prevedono penali elevate.