8 trucchi che possiamo copiare dagli svedesi per risparmiare e organizzare le spese mensili

I Paesi scandinavi hanno una concezione del denaro diversa dalla nostra. Per quanto siano grandi risparmiatori come gli italiani, non si privano di niente ma pensano alle spese di casa con metodo e non sono consumatori compulsivi. Ecco come si comportano quando organizzano le spese di casa.

Per gli svedesi i risparmi occupano la prima posizione tra le cose di cui è necessario preoccuparsi. Così come in Italia le tasse sono molto alte, possiamo trovare aliquote sul reddito fino al 60% quindi stabilire a priori un budget per affitto o mutuo e per le bollette è fondamentale. Tenere un occhio attento alle spese e risparmiare è un comportamento che caratterizza tutti gli svedesi, spendono solo quando è strettamente necessario. Utilizzano la parola lagom per indicare proprio questo tipo di atteggiamento. Cioè spendere se necessario evitando di comprare cose inutili e superflue.

Questo significa che le spese vengono pianificate all’inizio del mese e nella lista viene incluso tutto anche le uscite con gli amici, l’utilizzo di taxi, bici o auto a noleggio, le feste. In questo modo è più semplice determinare quando una spesa è superflua. Ciò che rimane viene accantonato per le spese impreviste che possono sempre capitare da un momento all’altro.

Differenze nette

Tra gli 8 trucchi che possiamo copiare dagli svedesi, troviamo un comportamento che per noi italiani è diventato un tabù. Gli svedesi educano al risparmio i propri figli fin da piccoli quindi per loro è naturale organizzare le spese una volta diventati adulti. In Italia spesso lo shopping è compulsivo e comprare giochi, tecnologia o abbigliamento superfluo ai propri figli è un modo per comunicare cercando di diventare loro amici. Da questo punto di vista le differenze tra i due paesi sono nette. Lo dimostra il fatto che nelle scuole svedesi si studia economia domestica, cioè si ragiona sulle spese di casa, sul costo dei beni, su come sia meglio risparmiare.

Una delle cose a cui stanno più attenti gli svedesi è il consumo di energia elettrica. In Svezia fa buio presto e il costo annuale per l’illuminazione potrebbe arrivare a somme elevate. Per questo utilizzano lampadine a basso consumo e spesso ricorrono alle candele. Noi non abbiamo questi problemi, la luce in Italia c’è per molte più ore e se risparmiassimo come gli svedesi potremmo rendere molto proficua questa fortuna che abbiamo naturalmente.

8 trucchi che possiamo copiare dagli svedesi per diventare virtuosi

In Svezia risparmiano tanti soldi ogni mese dell’anno. Le spese sono sempre sotto controllo. Per esempio avendo poco sole durante la giornata, sfruttano il tempo per fare passeggiate o andare in bici, fare jogging all’aperto oppure yoga nel parco. In Italia abbiamo tanto sole e tante belle giornate eppure preferiamo fare attività fisica al chiuso e le palestre sono sempre piene. E questo è un costo in più che alla fine del mese pesa.

Un trucco che dovremmo assolutamente utilizzare è quello di fare acquisti a stagioni invertite. Gli svedesi comprano in inverno l’abbigliamento estivo e in estate quello autunnale e invernale. In questo modo sfruttano sempre i saldi ed evitano di pagare i capi due o tre volte in più del necessario. Per finire c’è anche il comportamento delle banche che fa la differenza. Le banche svedesi come impostazione cercano di non far indebitare i clienti quindi ottenere mutui e prestiti è molto difficile. Rendere un prestito è sempre complicato. In Italia invece sono tante le pubblicità delle società che concedono prestiti che spesso vengono presi che finanziare acquisiti non necessari. Evitare di indebitarsi è il modo migliore per risparmiare ogni mese mettendo da parte alla fine dell’anno somme consistenti che ci aiutano quando siamo in difficoltà.