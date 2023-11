Perché bisognerebbe vendere le proprietà immobiliari in autunno e come farlo rapidamente

In molti pensano che sia la primavera la stagione migliore per procedere alla vendita di una casa o di una qualsiasi proprietà immobiliare. Questo perché sfruttando la bella stagione possiamo mettere in evidenza i vantaggi e i pregi dell’immobile. Secondo gli esperti però l’autunno non è da sotto valutare. Ecco i motivi.

Se decidiamo di vendere il nostro immobile in primavera rischiamo di trovare una concorrenza agguerrita che potrebbe rendere più difficile concretizzare l’affare. Durante l’autunno, secondo esperti immobiliaristi, il mercato delle vendite è meno caotico e più equilibrato, potremmo trovare meno concorrenti e vendere con maggiore facilità. Ci sono diverse strategia che si possono applicare per sfruttare i vantaggi della stagione autunnale.

La prima cosa da fare sarebbe quella di valorizzare il giardino. In autunno, se non curati con attenzione, i nostri spazi verdi potrebbero far perdere valore alla casa, renderla meno accogliente e invitante. Al contrario, una casa che ha un giardino attrezzato anche con l’arrivo del freddo e con la caduta delle foglie, potrebbe facilitare la vendita, perché chi acquista potrebbe essere conquistato dagli spazi esterni. Avere piante colorate, diverse tra loro, posizionate nella maniera giusta, darebbe sicuramente un tocco in più all’intera abitazione. Una delle caratteristiche delle vendite autunnali è la rapidità e questo fa gioco per chi ha intenzione di vendere e realizzare un guadagno nel breve termine.

Attenzione ad affidarci a studi e agenzie giuste per noi

Perché bisognerebbe vendere le proprietà immobiliare con il freddo? Autunno e inverno, Natale compreso, sono le stagioni in cui di vende con maggiore rapidità. Cambiare casa significa dover trascorrere un periodo di ambientazione che le vacanze natalizie potrebbero rendere più facile. La casa inoltre è riscaldata e chi compra potrebbe apprezzare il tipo di riscaldamento di cui l’immobile è dotato. Metteremmo in evidenza uno dei lati più importanti che bisogna conosce quando si acquista. Di solito i compratori danno più importanza a quanto è calda la casa d’inverno piuttosto che a quanto è fresca d’estate.

I lati negativi riguardano solamente le famiglie che hanno bambini e che preferiscono effettuare una compravendita d’estate per non avere intralci quando comincia la scuola. L’autunno comunque è una stagione migliore rispetto all’inverno vero e proprio. Questo perché le intemperie della stagione fredda rendono più difficili le visite, ma soprattutto perché dopo le feste è molto difficile che si presentino acquirenti seriamente intenzionati a comprare. Anticipare i tempi e vendere in autunno rende l’affare più veloce.

Perché bisognerebbe vendere le proprietà immobiliari prima delle vacanze natalizie

Se vogliamo che l’acquirente ami la nostra casa fin dal primo appuntamento puliamo a fondo, occupiamoci del giardino, illuminiamola e riscaldiamola al meglio. Tutti i pregi dell’abitazione dovranno essere messi in bella evidenza. Se cerchiamo informazioni su Internet facciamo attenzione a non commettere errori. Quando leggiamo uno studio di settore dobbiamo anche capire da chi è stato compilato. Gli studi americani dicono che è più facile vendere durante la bella stagione, le giornate sono più lunghe e c’è più tempo a disposizione.

In Europa e soprattutto in Italia il discorso è differente. L’inverno nel sud della penisola è corto e mite quindi le vendite sono comunque importanti anche nei mesi di ottobre e novembre. La differenza la fanno contatti e agenzie immobiliari. In autunno i contatti sono inferiori però sono mirati. Le case al lago e quelle in montagna si vendono proprio perché chi compra vuole passare le festività nella nuova casa e con uno scenario attraente. Chi compra le case al mare, effettua l’acquisto in autunno nella speranza di risparmiare e con l’idea di avere tempo per prepararla per l’estate successiva. Non esisterebbero grandi differenze per quanto riguarda le città. I centri italiani sono pieni di arte e di storia e tutti desiderano una casa nei quartieri storici. In questo caso l’ostacolo è il prezzo. L’Italia infatti sarebbe uno dei Paesi europei in cui abitare in centro costa di più.