Secondo Forbes, l’intelligenza artificiale (AI) sta diventando un settore sempre più strategico per gli investimenti, con molte aziende che stanno integrando tecnologie avanzate per crescere ed evolversi. Ecco le cinque migliori azioni legate all’intelligenza artificiale che, secondo la rivista, offrono ottime prospettive di crescita.

Le 5 migliori azioni legate all’Intelligenza Artificiale secondo la nota rivista Forbes: NVIDIA (NVDA)

Leader nella produzione di chip per AI, è fondamentale per il settore, grazie ai suoi processori grafici (GPU) altamente richiesti per il calcolo AI. La crescita esponenziale della domanda di potenza di calcolo ha portato NVIDIA a essere una delle aziende più promettenti nel campo. Secondo la nota piattaforma Marketscreener, la raccomandazione media (prendendo in considerazione il parere di ben 60 analisti) per questa azione è Buy e il prezzo obiettivo medio equivale a 148,66 USD.

Microsoft (MSFT)

Microsoft ha integrato AI in molte delle sue piattaforme, come il cloud Azure, e ha investito in OpenAI, la società dietro ChatGPT. Il potenziale del colosso tecnologico nel settore AI è considerato estremamente elevato. La raccomandazione media (per 56 analisti) è Buy e il prezzo obiettivo medio è 502,43 USD.

Alphabet (GOOGL)

La casa madre di Google è da sempre all’avanguardia nell’AI. I suoi sistemi di intelligenza artificiale vengono applicati nei motori di ricerca, nei dispositivi domestici intelligenti e nelle automobili a guida autonoma, consolidando la sua posizione nel mercato. La raccomandazione media (per 61 analisti) è Buy e il prezzo obiettivo medio è fissato a 204,06 USD.

Meta Platforms (META)

Meta, precedentemente Facebook, sta investendo pesantemente nell’intelligenza artificiale per il metaverso e altre applicazioni, come il riconoscimento delle immagini e l’elaborazione del linguaggio naturale. La raccomandazione media (per 66 analisti) è Buy e il prezzo obiettivo medio equivale a 571,47 USD.

Tesla (TSLA)

Oltre a essere un leader nel settore automobilistico, Tesla utilizza AI per sviluppare la sua tecnologia di guida autonoma, che potrebbe rivoluzionare il trasporto. In questo caso, invece, la raccomandazione media (per 48 analisti) è Hold e il prezzo medio obiettivo è fissato a 204,20 USD.

Ecco, dunque, le 5 migliori azioni legate all’Intelligenza Artificiale secondo la nota rivista Forbes. Le aziende che abbiamo appena citato sono in prima linea nella rivoluzione AI e rappresentano ottime opportunità di investimento per chi punta sulle tecnologie del futuro.

