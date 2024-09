Come potrebbe chiudere il mese di settembre per i mercati? Focus su Stellantis

Il mese, dopo il tonfo della seduta del 3 settembre, sembrerebbe voler assumere una connnotazione laterale. Sarà così? Come potrebbe chiudere il mese di settembre per i mercati?

Perchè secondo un’analisi del Global Equities Team di Nuveen si dovrebbe investire sulle small cap

“Nel 2023, le small cap statunitensi hanno sottoperformato le large cap di quasi 10 punti percentuali, portando il rapporto prezzo/utili (P/E) dell’indice Russell 2000 delle small cap vicino ai minimi storici rispetto all’indice Russell 1000 delle large cap. Tuttavia, le valutazioni attuali favoriscono le small cap, considerate più economiche. La sottoperformance delle small cap è legata a caratteristiche specifiche di questa asset class, come una maggiore esposizione al ciclo economico, un uso più elevato della leva finanziaria e una maggiore quota di debito a tasso variabile. Questi fattori le rendono più vulnerabili in un contesto di tassi di interesse elevati e inflazione alta, causando un aumento del numero di small cap non redditizie e un conseguente premio al rischio più elevato, che si riflette in valutazioni più basse.

Nonostante ciò, le small cap offrono un grande potenziale di crescita degli utili. Storicamente, la crescita degli utili è stata il principale motore della crescita azionaria, e si prevede che questo trend continui, soprattutto con la graduale normalizzazione di tassi e inflazione. In un contesto di crescita economica resiliente e con minori probabilità di recessione, le società più piccole potrebbero beneficiare di un ritorno dell’attenzione sulla crescita degli utili e delle sorprese positive sugli utili per azione (EPS), dopo essere rimaste indietro per sei trimestri rispetto alle large cap.

Inoltre, storicamente, le small cap hanno sovraperformato le large cap nei cicli di taglio dei tassi da parte della FED. Le società più piccole, che spesso si finanziano tramite prestiti, beneficiano di una riduzione dei costi del capitale, favorendo la crescita aziendale e i rendimenti azionari. Con l’atteso primo taglio dei tassi della Fed nel 2024, le small cap potrebbero trarre vantaggio da questa dinamica.

Gli investitori possono approcciare le small cap attraverso strategie growth, value, core o multistile, con approcci attivi, quantitativi o indicizzati, e possono guardare alle opportunità a livello globale. In conclusione, le small cap rappresentano una componente strategica nei portafogli diversificati grazie al loro potenziale di crescita degli utili e ai rendimenti storicamente superiori rispetto ad altre asset class statunitensi.”

Dove potrebbero andare le azioni Stellantis?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 14,53 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,692 e il massimo a 25,60. Al momento, il grafico è rimasto invariato rispetto alle scorse settimane. Infatti, i prezzi, dopo aver toccato il minimo annuale (in questo punto passa il POC dello scorso anno) nella settimana del 12 agosto, sembrerebbero aver potuto segnare un minimo di ripartenza.

Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato dal minimo annuale. Al rialzo, solo un pronto recupero di 19,29 (massimo segnato il 18 luglio) in chiusura settimanale potrebbe spingere nuovamente (nel medio lungo termine) i prezzi verso i massimi annuali ed oltre. Un primo segnale rialzista verrebbe da una chiusura del mese di settembre superiore ai 15,496.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Stellantis?

Come leggiamo dalle riviste specializzate (Marketscreener) il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 21,04 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 44% circa.

Come potrebbe chiudere il mese di settembre per i mercati? I livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

Alle ore 17:05 della seduta di contrattazione del 5 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.951

Eurostoxx Future

4.971

Ftse Mib Future

34.456

S&P500

5.648,4.

Probabile continuazione della tendenza rialzista registrata nei giorni scorsi, se la chiusura di questa settimana sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

A livello mensile riteniamo che il quadro grafico al momento sia il seguente:

i minimi dei giorni scorsi si sono appoggiati alle medie dell’Alligator Indicator che su base giornaliera, settimanale e mensile, sono ancora orientate al rialzo. Intorno ai livelli attuali si stanno concentrando anche i maggiori scambi da inizio mese. Questa quindi, potrebbe essere una settimana decisiva e dare indicazioni fino alla fine del mese.

Come potrebbe chiudere il mese di settembre per i mercati? Al momento, il nostro percorso campione, continua a proiettare, fra alti e bassi, la continuazione di un trend crescente fino al setup del 19 ottobre. Vedremo poi cosa accadrà nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Dove andare a mare a settembre e spendere meno? Ecco le mete per fare una vacanza risparmiando