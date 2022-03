Le 4 soluzioni che pochi conoscono per andare in pensione e uscire bene del lavoro prima dei 67 anni

Uscire dal lavoro e andare in pensione. Parliamo di quello che inevitabilmente è il sogno per milioni di italiani. Un sogno dicevamo, che può diventare un incubo visto l’inasprimento costante dei requisiti previsti per la pensione. Ma ci sono ben 4 vie assolutamente utili per evitare di dover rimanere al lavoro fino a 67 anni. La soglia della pensione di vecchiaia può essere aggirata centrando una di queste 4 misure in funzione nel 2022. Misure non certo difficili da utilizzare.

Le 4 soluzioni che pochi conoscono per andare in pensione, evitare incubi e uscire bene dal lavoro prima dei 67 anni

Di queste 4 misure, due sono completamente distaccate da qualsiasi limite anagrafico. Parliamo della pensione anticipata e della Quota 41. Non ci sono limiti di età per uscire con entrambe le misure. La pensione anticipata ordinaria resta una presentazione utilizzabile da chi completa 42 anni e 10 mesi di contributi. Per le donne invece servono 41 anni e 10 mesi di contributi. Di questi, 35 anni devono essere effettivi, cioè al netto dei contributi figurativi per disoccupazione o malattia. Questo paletto è lo stesso di Quota 41. La misura consente il pensionamento con 41 anni di contributi versati. Occorre però che almeno un anno sia stato versato, anche discontinuamente, prima del compimento dei 19 anni di età. La misura è aperta a disoccupati, invalidi, caregivers e lavori gravosi.

I 63 e i 64 anni nel 2022

Tra le 4 soluzioni che pochi conoscono per andare in pensione, uno spazio particolare hanno Quota 102 e APE sociale. Con una platea di beneficiari simile alla Quota 41, c’è l’APE sociale. Si anticipa di 4 anni la quiescenza rispetto ai 67 anni della pensione di vecchiaia. Disoccupati, caregivers, invalidi e lavori gravosi sono gli interessati dall’APE sociale a partire dai 63 anni di età. Per i lavori gravosi, non sono solo le 15 attività previste anche per la quota 41 a poterne beneficiare. Infatti la Legge di Bilancio ha esteso a molte più attività l’accesso all’APE sociale.

La misura è priva di tredicesima, priva di maggiorazioni, non reversibile e senza assegni al nucleo familiare. Un’altra alternativa per andare in pensione senza i 67 anni di età è la Quota 102. Se per l’APE sociale servono carriere contributive tra i 30 e i 36 anni, con la Quota 102 servono 38 anni. La Quota 102 non ha limiti di platea. Rispetto a Quota 100, misura sostituita proprio da Quota 102, l’età minima parte da 64 anni e non da 62.