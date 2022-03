Ogni fiore ha le sue insidie nella coltivazione, che dipendono da malattie e altre distrazioni di chi se ne prende cura. Il fiore di tulipano sembrerebbe particolarmente resistente e nemmeno troppo difficile da coltivare.

Eppure, anche in questo caso, i problemi sono sempre dietro l’angolo. Il fiore potrebbe appassire e la pianta mostrare le foglie piene di macchie inspiegabili. Oppure, i petali possono perdere colore e i bulbi non aprirsi affatto o richiudersi dopo essersi aperti.

Questi problemi sono davvero frequenti fra chi si diletta nella loro coltivazione in vaso o terra. Il tulipano, infatti, adorna bellissimi giardini, ma anche terrazzi e balconi di casa ed è perfetto nelle fioriere. Gli stessi tulipani recisi sono bellissimi da tenere in casa e rendere rigogliosi, magari seguendo queste regole d’oro di concimazione.

Una selezione delle malattie più frequenti che colpiscono questo fiore

Il più delle volte si tratta di problematiche di natura fungina. Per queste esisterebbero delle soluzioni, ma a patto di agire in tempo.

Un batterio che colpisce maggiormente il tulipano è la Botrytis, fungo molto simile alle macchie di cenere che colpiscono vite e altre piante da frutto. Il nome con cui è conosciuto è “fuoco del tulipano” o marciume del collo micellare. La pianta reagisce con steli deboli che si piegano verso il basso o con bulbi completamente rovinati.

Se, invece, i bulbi appassiscono, diventano grigi e non ne vogliono sapere di crescere, il problema potrebbe essere il marciume grigio del bulbo.

In altri casi, la pianta mostra macchie marroni spugnose o punti marroni o grigie sul bulbo. Se sfregato leggermente fra le dita, il bulbo potrebbe disfarsi come farina. In questo caso può trattarsi di nematode del gambo o putrefazione della radice.

Allora per tulipani invidiabili e giganteschi in terra o vaso attenzione a curarli in questo modo quando sfioriscono o appassiscono

Ancora, poi, potremmo vedere muffe rosa, fiori deformati e foglie che cadono al suolo improvvisamente. Come curare i tulipani sofferenti? Detto in altre parole, quali sono i segreti per tulipani invidiabili e giganteschi in terra o vaso, sul balcone o sul terrazzo?

L’acqua sembrerebbe la principale portatrice di tutte queste malattie. I bulbi sani, allora, fanno in fretta a infettarsi da quelli colpiti e malati. Quindi, diventa fondamentale, davanti a questi segnali, trattare i bulbi con un fungicida apposito.

Basterà seguire le dosi indicate in confezione o i consigli del proprio vivaista di fiducia. Rimuovere e bruciare le parti infette della pianta e non piantare tulipani in quello stesso punto o terreno perché le spore potrebbero sopravvivere per anni.

