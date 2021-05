In ogni Paese c’è una diversa cultura culinaria e l’Italia e la Francia competono da sempre. I sapori e i piatti spesso si assomigliano ma a volte ci sono delle grandi divergenze.

Soprattutto per quanto riguarda i condimenti e le salse spesso si rischia di non amare quello che ci viene proposto nell’altro Paese. L’olio di oliva in Italia non potrà mai mancare su nessuna tavola o in nessun ristorante. Questo non accade in Francia o nelle regioni più a nord e di confine dell’Italia.

Sicuramente la vinaigrette è la salsa francese più gettonata che possiamo utilizzare per condire insalate o accompagnare delle carni. Ecco come preparare la ricetta più raffinata per questo condimento che viene dalla Francia, ma utilizzato sulle pietanze di tutto il mondo.

Gli ingredienti per preparare la ricetta della vinaigrette che viene dalla Francia

Ecco gli ingredienti per la preparazione di questa buonissima salsa:

a) ½ tazza di maionese;

b) ½ tazza di ketchup;

c) ¼ tazza di aceto di mela;

d) ¼ tazza di zucchero;

e) la metà di una cipolla bianca tagliata finemente;

f) ½ cucchiaino di sale;

g) ¼ cucchiaino di pepe;

h) 1 tazza di olio di colza.

Preparazione e utilizzo in tavola

Ecco come preparare la ricetta più raffinata per questo condimento che viene dalla Francia. Mettiamo in un mixer tutti gli ingredienti: maionese, ketchup, aceto, zucchero, cipolla, sale e pepe.

Mischiamo il tutto fino a ottenere una salsa omogenea. Durante la fase di miscelamento aggiungiamo a filo l’olio e assicuriamoci che sia ben assorbito. Lasciamo il mix nel congelatore per almeno 1 ora a raffreddare. La salsa si conserva per più settimane sempre in frigo.

Ecco quali sono gli ingredienti per preparare la ricetta della vinaigrette che viene dalla Francia, ma da utilizzare sulle pietanze di tutto il Mondo.

