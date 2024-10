Comprare casa in una delle mete turistiche italiane più rinomate può sembrare un sogno irraggiungibile per molti. Tuttavia, ci sono località famose dove è possibile fare un investimento immobiliare a costi più accessibili rispetto alle mete più blasonate come Venezia o la Costiera Amalfitana. Alcune di queste località, oltre a offrire paesaggi incantevoli e un’ottima qualità della vita, rappresentano anche delle ottime opportunità di investimento, specialmente per chi desidera affittare la propria abitazione a turisti durante le stagioni di punta.

In questo articolo, analizzeremo le tre mete turistiche più gettonate d’Italia in cui acquistare una casa risulta essere ancora relativamente economico, offrendoti un’idea chiara di dove orientare la tua ricerca se desideri una seconda casa senza spendere cifre esorbitanti.

Le 3 mete turistiche più gettonate d’Italia in cui comprare casa costa di meno: Tropea

Tropea, conosciuta per le sue spiagge mozzafiato e il mare cristallino, è una delle mete turistiche più apprezzate del sud Italia. Situata sulla Costa degli Dei, questa località offre non solo panorami spettacolari, ma anche un mercato immobiliare accessibile. Acquistare casa qui può costare circa 2.000 euro al metro quadro, una cifra sorprendentemente competitiva per una località così gettonata. Tropea è anche un’ottima scelta per chi vuole fare investimenti nel settore degli affitti brevi, dato l’alto flusso di turisti durante i mesi estivi. Inoltre, la città gode di un clima favorevole tutto l’anno, il che la rende una destinazione interessante anche per chi desidera stabilirvisi a lungo termine.

San Vito Lo Capo

Un’altra meta turistica che combina bellezze naturali con un costo della vita relativamente basso è San Vito Lo Capo, in Sicilia. Questa cittadina è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e il festival del cous cous, che attira migliaia di visitatori ogni anno. Comprare una casa qui costa circa 1.800-2.000 euro al metro quadro, un prezzo molto competitivo per una destinazione turistica così popolare. Inoltre, San Vito Lo Capo è perfetto per chi ama gli sport acquatici e le escursioni naturalistiche, grazie alla vicinanza della Riserva Naturale dello Zingaro. Come investimento, la cittadina è una destinazione ideale per affitti stagionali, soprattutto durante i mesi estivi.

Scalea

Scalea, situata nella provincia di Cosenza, è una delle località turistiche meno costose d’Italia. Con un prezzo medio di circa 1.200 euro al metro quadro, Scalea rappresenta una delle soluzioni più economiche per chi cerca una casa al mare senza dover sborsare cifre esorbitanti. Nonostante i prezzi più bassi, la cittadina è una destinazione amata sia dai turisti italiani che stranieri per le sue spiagge e per il centro storico pittoresco. Il mercato immobiliare qui è ancora relativamente poco sviluppato rispetto ad altre località turistiche più blasonate, rendendolo un buon investimento a lungo termine, soprattutto considerando il potenziale turistico della zona.

Ecco le 3 mete turistiche più gettonate d’Italia in cui comprare casa costa di meno. Località come Tropea, San Vito Lo Capo e Scalea offrono l’opportunità di acquistare una casa a prezzi accessibili pur mantenendo un alto potenziale turistico. Queste destinazioni rappresentano delle ottime opzioni sia per chi cerca una seconda casa per le vacanze che per chi desidera fare investimenti immobiliari, puntando su affitti brevi o sul crescente interesse turistico di queste zone.

Lettura consigliata

I 3 comuni in cui una casa costa meno in Italia